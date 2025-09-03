Hà Nội

Hạn tháng cô hồn, 3 con giáp tiền tài tiêu tán, số 1 dễ hạn đường xa

Giải mã

Hạn tháng cô hồn, 3 con giáp tiền tài tiêu tán, số 1 dễ hạn đường xa

Chuyên gia tử vi cảnh báo 3 con giáp vướng vận xui, tài lộc hao hụt, đặc biệt có người dễ gặp hạn đường xa, cần cẩn trọng đề phòng.

Theo PV/Phụ nữ sức khỏe
1. Tuổi Dần – Hạn đường xa rình rập: Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Thế nhưng, trước Rằm tháng 7, vận trình lại có dấu hiệu sa sút. Dần dễ rơi vào cảnh “đi một bước, lo một bước”.
Điềm báo hạn: Đặc biệt dễ gặp sự cố liên quan đến xe cộ, di chuyển đường xa. Chỉ cần một phút lơ là, họa từ trời giáng xuống, vừa hao tiền vừa ảnh hưởng sức khỏe.
Tiền bạc: Nguồn thu không đều, có thể mất khoản chi bất ngờ vì chuyện gia đình hoặc hỏng hóc tài sản.
Lời khuyên: Trong thời gian này, tuổi Dần nên hạn chế đi xa, tránh đầu tư mạo hiểm, giữ tâm bình an. Mang theo vật phẩm hộ thân như vòng gỗ bồ đề hoặc ngọc bội phong thủy để hóa giải.
2. Tuổi Thân – Hao hụt tiền tài vì thị phi: Người tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh nhưng lại có lúc “khôn quá hóa dại”. Trước Rằm tháng 7, con giáp này dễ dính thị phi, lời ra tiếng vào.
Điềm báo hạn: Công việc vướng chuyện bàn tán, dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, dẫn đến thất thoát tiền bạc.
Tiền bạc: Dễ bị lừa gạt trong mua bán, ký kết hợp đồng hoặc cho vay mượn. Tiền ra nhiều hơn tiền vào, làm bao nhiêu cũng khó giữ.
Lời khuyên: Tuổi Thân nên hạn chế khoe khoang, không tin người quá mức. Khi ký giấy tờ, cần đọc kỹ, tránh để sơ hở. Giữ khẩu nghiệp thanh tịnh, tránh tranh cãi thị phi.
3. Tuổi Hợi – Tài lộc tiêu tán, sức khỏe lung lay: Điềm báo hạn: Cho người mượn tiền khó đòi lại, hoặc đầu tư theo cảm tính dẫn đến thất thoát.
Tiền bạc: Thu nhập giảm, trong khi chi tiêu tăng mạnh vì các khoản phát sinh bất ngờ. Sức khỏe: Dễ mắc bệnh về tiêu hóa, mệt mỏi, tinh thần bất an.
Lời khuyên: Tuổi Hợi nên thận trọng trong các quyết định tài chính, hạn chế cho vay mượn. Đồng thời chú ý chăm sóc bản thân, ăn uống điều độ, giữ giấc ngủ sâu để tránh suy nhược. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
#con giáp #xem tử vi #12 con giáp

