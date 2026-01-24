Hà Nội

Tử vi tuần mới (26/1 - 1/2): 3 con giáp tình tiền viên mãn

Giải mã

Tử vi tuần mới (26/1 - 1/2): 3 con giáp tình tiền viên mãn

Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có những thay đổi lớn, cuộc sống "lên hương" khi sự nghiệp, tình duyên viên mãn.

Tâm Anh (TH)
Tuổi Mão. Trong 7 ngày tới, con giáp này làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết để có thể hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Đặc biệt, người tuổi Mão được quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ nên có thể tiến xa hơn, sự nghiệp thăng tiến.
Nhờ nền tảng tài chính vững chắc và khả năng quan sát, phán đoán chính xác, tuổi Mão có thể đầu tư vào lĩnh vực nào cũng có thể thu về lợi nhuận khả quan. Nguồn thu nhập chính từ tiền công, tiền thưởng cũng khá tốt.
Người tuổi Mão có tính cách lương thiện, nhân hậu và bao dung. Do đó, họ có thể thu hút nhiều người có chung tư tưởng, cách sống để cùng làm những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Mối quan hệ với gia đình, bạn bè ngày càng sâu sắc và bền chặt.
Tuổi Mùi. Bước sang tuần mới, con giáp này nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể vươn lên dẫn đầu. Nhờ giỏi xã giao và ăn nói khéo léo, người tuổi Mùi có thể ký kết được nhiều hợp đồng và hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra.
Với thành tích ấn tượng trong công việc, tuổi Mùi được công ty và cấp trên ghi nhận, khen thưởng, thậm chí là tăng lương, thăng chức hoàn toàn trong tầm với. Thu nhập của con giáp này cũng gia tăng nhờ dự án kinh doanh hoặc đầu tư nhỏ.
Người tuổi Mùi có tính cách vui tươi, giàu năng lượng nên có thể mang đến nhiều tiếng cười, tạo không khí ấm áp trong gia đình. Ngoài ra, con giáp này vô cùng tâm lý, quan tâm và hỗ trợ người thân hoặc bạn bè mỗi khi họ cần có người ở bên.
Tuổi Hợi. Trong tuần mới, con giáp này có chính kiến, suy nghĩ thấu đáo về mọi việc nên có thể thuyết phục được những khách hàng khó tính nhất đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng. Từ đó, tuổi Hợi mở rộng nhóm khách hàng mục tiêu giúp tăng doanh số.
Tài chính của tuổi Hợi khá tốt với lương tăng đều và các khoản thưởng thì cầm mỏi tay. Thậm chí, những nghề tay trái dựa trên sở thích cá nhân như bán hàng online cũng dễ dàng đạt được thành công ngoài mong đợi.
Người tuổi Hợi độc thân có thể gặp được người đồng điệu về tâm hồn, càng tiếp xúc càng thấy hợp nhau hơn. Trong khi ấy, những người đã kết hôn cùng bạn đời chăm sóc gia đình, lên kế hoạch cho những việc trọng đại như mua nhà hay chọn trường cho con... Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
