Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10: Bảo Bình đừng đầu tư mạo hiểm

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10: Bảo Bình đừng đầu tư mạo hiểm

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10, Bảo Bình tài vận tốt nhưng đừng chủ quan đầu tư mạo hiểm. Nhân Mã tình cảm hư hao, quá kiểm soát đối phương. 

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương quanh bạn có vài người thích nói đạo lý, chỉ cần không đáp lại họ thì sẽ không bị “hút năng lượng”. Sự nghiệp: Vận thế khá thuận, khách hàng và cấp trên đều dễ cảm thông, không làm khó dễ vô cớ. Tài lộc: Vận thế tạm ổn, chi tiêu thường ngày nên kiểm soát, tránh mua sắm bốc đồng rồi lại hối hận. Tình cảm: Vận thế hơi khởi sắc, người ấy quan tâm chăm sóc nhiều hơn, đôi bên đều biết cho đi và nhận lại. Sức khỏe: Vận thế tốt, nên chú ý cảm xúc, hạn chế lo lắng và căng thẳng.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hơi yếu, trong công việc và cuộc sống có vài thay đổi nhỏ, nhưng đây không hẳn là chuyện xấu, cơ hội và rủi ro luôn song hành. Sự nghiệp: Vận thế kém, nếu có sai sót trong công việc cần sớm chỉnh sửa, chú ý khắc phục để tránh sai lầm chồng chất. Tài lộc: Bình thường, đầu tư hoặc quản lý tài chính có thể gặp tổn thất, nhưng họa phúc khôn lường, chưa chắc là điều xấu. Tình cảm: Ở mức trung bình, nếu có hiểu lầm với người yêu thì nên giải quyết sớm, đừng để lâu thành vấn đề lớn. Sức khỏe: Vận thế yếu, chú ý an toàn, tránh bị thương.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử khá tốt, công việc và cuộc sống có thể trở nên bận rộn đột ngột, khó có thời gian nghỉ ngơi. Sự nghiệp: Vận thế tốt, nếu cảm thấy dự án quá sức, nên sớm tìm người hỗ trợ, đồng đội vào cuộc sớm sẽ giúp giảm gánh nặng. Tài lộc: Ổn định, chi tiêu cần tiết chế, chỗ nào tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Tình cảm: Khá tốt, thời gian bên nhau không nhiều, nhưng đừng vì bận mà tỏ ra thờ ơ. Sức khỏe: Vận thế tốt, chỉ cần đảm bảo thời gian nghỉ ngơi là đủ.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải khá ổn, làm việc nên tránh đãng trí, học gì nắm chắc cái đó, đừng ôm đồm quá nhiều. Sự nghiệp: Ổn định, bạn khiêm tốn, ham học hỏi, gặp gì không hiểu thì nên hỏi, đa số sẽ được chỉ dẫn tận tình. Tài lộc: Vận thế tốt, có vài dự án dễ triển khai và mang lại kết quả, nên nắm bắt cơ hội. Tình cảm: Phát triển thuận lợi, hai người hòa thuận, không xảy ra tranh cãi. Sức khỏe: Ổn định, tinh thần tốt.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử khá tốt, làm việc hiệu quả nhưng dễ bỏ sót chi tiết hoặc thiếu kiên nhẫn khi giao tiếp. Sự nghiệp: Khá thuận, làm việc theo kế hoạch là có thể hoàn thành tốt, chỉ cần tránh cẩu thả để không bị phàn nàn. Tài lộc: Rất tốt, đầu tư và tài chính giữ vững quan điểm, kết quả khá khả quan. Tình cảm: Ổn định, cả hai đều nóng tính nhưng ít khi cãi vã, chỉ cần chú ý thái độ mềm mỏng hơn. Sức khỏe: Khá tốt, tràn đầy năng lượng, ít mệt mỏi.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ yếu, bạn suy nghĩ nhiều, dễ rơi vào lo âu. Sự nghiệp: Yếu, trong công việc nên tránh nhạy cảm quá đà, đừng để lời người khác ảnh hưởng, tập trung hoàn thành nhiệm vụ là hơn. Tài lộc: Không tốt, dự án chưa chắc chắn thì nên hoãn lại, đừng vội vàng đầu tư. Tình cảm: Yếu, đừng tự chuốc phiền phức, đôi khi nên “giả vờ ngu ngơ” để mọi chuyện qua đi. Sức khỏe: Hơi yếu, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình khá ổn, cuộc sống và công việc đều nhẹ nhàng, không nhiều lo lắng. Sự nghiệp: Tốt, có quý nhân phù trợ, có cơ hội tiếp xúc với người có vị thế hoặc dự án tốt, nên khiêm tốn học hỏi, đừng tỏ ra kiêu ngạo. Tài lộc: Khá, có thể nhận được sự giúp đỡ vật chất từ gia đình hoặc bạn bè. Tình cảm: Ổn định, đối phương biết nhường nhịn và thường tôn trọng ý kiến của bạn. Sức khỏe: Tốt, thể trạng ổn định.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nên lắng nghe lời khuyên của người có kinh nghiệm, tránh làm việc một cách chủ quan. Sự nghiệp: Yếu, đừng tự lừa mình hoặc cố chấp, tưởng tượng quá nhiều chỉ làm rối thêm, nên hành động thực tế. Tài lộc: Bình thường, đầu tư nên tham khảo ý kiến chuyên môn, đừng tin tin đồn thất thiệt. Tình cảm: Trung bình, nên bớt nghi ngờ, tăng cường giao tiếp, tránh suy diễn vô ích. Sức khỏe: Hơi yếu, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cảm thấy bất lực, nhưng không cần quá lo lắng. Sự nghiệp: Bình thường, nên chọn việc trong khả năng, làm tốt trước rồi hãy nghĩ đến chuyện bứt phá, tránh bị cấp trên phê bình. Tài lộc: Ổn định, chi tiêu hợp lý, đừng lãng phí, đừng khoe khoang là được. Tình cảm: Trung bình, đừng cố kiểm soát người yêu, có chuyện nên nói lý lẽ. Sức khỏe: Tạm ổn, nghỉ ngơi nhiều, đừng gắng sức.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết cảm giác kiểm soát công việc và cuộc sống hơi yếu nhưng không ảnh hưởng lớn. Sự nghiệp: Tốt, có quý nhân giúp đỡ, được hỗ trợ tài nguyên cần thiết, tuy nhiên cũng phải chịu chút lời phàn nàn. Tài lộc: Bình thường, có thể chọn được dự án đáng tiền, chỉ cần cẩn trọng khi đầu tư. Tình cảm: Trung bình, người yêu quan tâm và giúp đỡ nhiều, nhưng bạn có thể phải nghe thêm vài lời than vãn. Sức khỏe: Khá tốt, tinh thần sung mãn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình cứ làm việc theo kế hoạch thì không có vấn đề lớn. Sự nghiệp: Ổn định, chăm chỉ chắc chắn sẽ thu được kết quả, đừng bỏ cuộc giữa chừng, mất nhiều hơn được. Tài lộc: Khá, đầu tư theo kế hoạch có thể mang lại lợi nhuận khả quan, không nên nghe theo người khác đầu tư mạo hiểm, rất khó làm giàu nhanh chóng. Tình cảm: Ổn định, đôi bên đều hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Sức khỏe: Tốt, thể trạng khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư đừng quá khắt khe với bản thân hoặc nói năng cay nghiệt với người khác. Sự nghiệp: Bình thường, bạn hơi căng thẳng, sợ làm hỏng việc; cần điều chỉnh tâm lý, bớt lo được lo mất. Tài lộc: Trung bình, đã quyết định đầu tư thì cứ vững tâm, còn nếu lo lắng thì đừng hành động. Tình cảm: Trung bình, đừng quá soi mói, hãy dành lời khen thay vì chê bai để tránh khiến đối phương khó chịu. Sức khỏe: Bình thường, dễ bị nóng trong, nên uống đủ nước.
