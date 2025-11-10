Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/11: Song Ngư duyên mỏng, tình khó

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/11: Song Ngư duyên mỏng, tình khó

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/11, Song Ngư đào hoa xấu, dễ bất mãn dẫn tới chia ly. Bạch Dương mọi thứ thuận lợi, không có cảm giác bất an, lo lắng.

Bích hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương có vài việc làm tương đối nhẹ nhàng, dễ dàng đạt được cảm giác hạnh phúc và hài lòng. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, trong công việc bạn có kế hoạch riêng, đạt thành tích không khó, chỉ cần chú ý đừng quá tự mãn, có thể học thêm được thì cứ học thêm là tốt. Tài lộc: Vận thế khá ổn, trong cuộc sống hằng ngày, các dự án trong tay đều có thể mang lại lợi nhuận, chỉ là số lượng có thể không cao như dự tính. Tình cảm: Vận thế khá tốt, bạn và đối phương ở bên nhau cảm thấy an tâm, không có cảm giác lo lắng bất an. Sức khỏe: Vận thế tốt, cơ thể nhìn chung khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hành động bình tĩnh, ít khi thể hiện sự hoang mang. Sự nghiệp: Vận thế tốt, trong công việc nếu gặp người chỉ dẫn thì nên biết cảm ơn, đừng nghĩ rằng bị mất mặt, vì những lời chỉ bảo hữu ích giúp nâng cao kỹ năng và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Tài lộc: Vận thế ổn, trong cuộc sống cứ theo kế hoạch để làm dự án, không cần do dự hay dễ bỏ cuộc. Tình cảm: Vận thế tốt, cả hai đều đang cố gắng vì mối quan hệ, dù làm gì đi nữa thì xuất phát điểm đều là thiện ý. Sức khỏe: Vận thế khá, chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tập thể dục vừa phải là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nếu muốn đạt thành tích tốt thì không khó, chỉ cần phát huy đúng năng lực bình thường là được. Sự nghiệp: Vận thế ổn, muốn đạt kết quả tốt thì cần nỗ lực, hãy chủ động thúc đẩy nhiệm vụ, nếu có cơ hội hợp tác thì nên tích cực nắm bắt. Tài lộc: Vận thế khá, trong cuộc sống có thể học hỏi cách người có kinh nghiệm chọn dự án, chăm chỉ học hỏi sẽ tránh được sai lầm. Tình cảm: Vận thế tốt, bạn hài lòng với đối phương, hầu như không có chuyện gì khiến bạn khó chịu. Sức khỏe: Vận thế tốt, tinh thần sung mãn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải đừng quá cố chấp, làm tốt những gì trong khả năng, đảm bảo chất lượng là chính. Sự nghiệp: Vận thế tốt, bạn làm việc chăm chỉ và có ý thức giúp đỡ người khác, không chỉ biết đến bản thân, vì thế được đồng nghiệp tín nhiệm. Tài lộc: Vận thế khá, nên chọn đầu tư vào những dự án an toàn, ít tốn sức nhưng ổn định. Tình cảm: Vận thế khá tốt, trong mối quan hệ thân mật, bạn sẵn sàng thẳng thắn, không giấu giếm. Sức khỏe: Vận thế rất tốt, nên chú ý nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có vài việc trong cuộc sống và công việc tạm thời chưa thể tiến triển, nhưng đừng nóng vội, thời gian sẽ giúp giải quyết. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với thử thách, giữ tâm thế tích cực và hành động có chiến lược mới là cách tốt nhất. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, trong cuộc sống nếu dự án gặp tổn thất cũng là bình thường, đừng vội, chờ thời cơ sẽ có thể xoay chuyển. Tình cảm: Vận thế trung bình, đừng quá cố chấp khi ở bên người ấy, đổi góc nhìn sẽ hiểu vấn đề hơn. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, nên ngủ sớm, hạn chế thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nếu muốn hiểu rõ bản chất của vấn đề thì cần rèn luyện khả năng quan sát. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, chỉ cần làm việc nghiêm túc và chăm chỉ là sẽ có thành tựu, đồng thời nâng cao khả năng quan sát để tìm ra hướng đi phù hợp. Tài lộc: Vận thế bình thường, cần nâng cao khả năng đánh giá rủi ro khi đầu tư. Tình cảm: Vận thế trung bình, nếu có chuyện muốn nói với đối phương thì nên nói sớm, kẻo bị chuyện khác làm ảnh hưởng. Sức khỏe: Vận thế khá, cơ thể khỏe mạnh.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình làm việc thường có kết quả tốt, không uổng công sức. Sự nghiệp: Vận thế tốt, trong công việc dễ đạt kết quả như ý, có người còn nắm bắt được dự án lớn hoặc thành tích khiến người khác ngưỡng mộ, nhìn chung mọi việc tiến triển thuận lợi. Tài lộc: Vận thế khá ổn, kế hoạch tăng thu giảm chi đã có hiệu quả, duy trì như vậy sẽ có thêm lợi nhuận. Tình cảm: Vận thế tốt, cả hai đều trân trọng mối quan hệ, không gây chuyện vô cớ. Sức khỏe: Vận thế tốt, thân thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Thiên Yết cần chú trọng đến sự tôn trọng khi giao tiếp, tránh khiến người khác khó chịu. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc nên thấu hiểu đối tác và khách hàng, đừng tranh giành chuyện nhỏ, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng. Tài lộc: Vận thế bình thường, chi tiêu liên quan đến các mối quan hệ nên cân nhắc khả năng tài chính, không cần phô trương. Tình cảm: Vận thế trung bình, hai người không có vấn đề gì lớn nhưng tương tác hơi ít, khá nhạt nhẽo. Sức khỏe: Vận thế trung bình, nên nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nên chú ý xây dựng mối quan hệ, có thêm bạn là có thêm cơ hội. Sự nghiệp: Vận thế khá, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ tốt trong công việc, kết giao với người cùng chí hướng sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ dễ hơn. Tài lộc: Vận thế khá, khi đầu tư không nên dễ tin lời người khác, nên nghe ý kiến từ đối tác đáng tin cậy. Tình cảm: Vận thế tốt, nên kiên nhẫn và thấu hiểu đối phương để tránh hiểu lầm sâu hơn. Sức khỏe: Vận thế tốt, tinh thần sung mãn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đừng lo xa quá, bớt lo lắng thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, cứ làm việc theo quy trình là được, không cần lo lắng quá mức, đừng tự tạo áp lực cho mình. Tài lộc: Vận thế bình thường, cần sắp xếp hợp lý việc tăng thu giảm chi để dự án tiến triển thuận lợi. Tình cảm: Vận thế trung bình, đừng cãi nhau vì chuyện nhỏ, tổn thương tình cảm là không đáng. Sức khỏe: Vận thế trung bình, nên bổ sung dinh dưỡng và ăn uống cân đối.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc nên vững vàng, không nóng vội, càng gần thành công càng phải cẩn thận. Sự nghiệp: Vận thế tốt, trong công việc cần dũng cảm tiến lên với những dự án mình tin tưởng, nhưng phải bình tĩnh, gan dạ và cẩn trọng mới dễ đạt thành tích tốt. Tài lộc: Vận thế tốt, các dự án đầu tư hiện tại cứ tiếp tục ổn định là được, đừng vội vàng sẽ không gặp trục trặc. Tình cảm: Vận thế khá tốt, trong mối quan hệ nên tránh đối đầu, nhớ rằng hai người không phải là đối thủ. Sức khỏe: Vận thế khá, thể lực dồi dào.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư dễ bị phiền lòng vì những chuyện lặp đi lặp lại. Sự nghiệp: Vận thế yếu, đừng quá bận tâm đến việc từng bước có hoàn hảo hay không, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, đừng quá chú ý đến chi tiết vô ích. Tài lộc: Vận thế yếu, bạn thường lo sợ mất mát khi đầu tư, tốt nhất là lập kế hoạch và hành động sớm. Tình cảm: Vận thế yếu, bạn không giỏi bày tỏ cảm xúc, việc tự kìm nén chỉ khiến mối quan hệ thêm căng thẳng, dễ dẫn đến chia ly. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, dễ gặp vấn đề mất ngủ.
