Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/2: Cự Giải vận quý nhân, tài lộc khởi sắc

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/2: Cự Giải vận quý nhân, tài lộc khởi sắc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/2, Cự Giải gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, phải tận dụng. Song Ngư may mắn không kém, cố gắng thể hiện bản thân.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc nhát gan, không muốn xảy ra sai sót tự tìm rắc rối. Sự nghiệp: Khi làm việc cân nhắc nhiều thứ, lo lắng cái này cái kia, trước đây gánh vác trách nhiệm thay nhiều nên tự nhiên thiếu đi bản lĩnh, sợ làm gì đó lại chịu thiệt. Tài lộc: Chú ý ít tiêu tiền bừa bãi, nếu không lúc mấu chốt nhất định sẽ hối hận. Tình cảm: Cả hai bên đều chỉ quan tâm chuyện của mình, ít dành sự chú ý cho đối phương. Sức khỏe: Áp lực tinh thần lớn, dễ xuất hiện tình trạng mất ngủ.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc cần quan sát trước, cảm thấy ổn thỏa mới ra tay. Sự nghiệp: Nơi công sở làm việc không thiếu nhiệt huyết, chỉ là khá thận trọng không muốn làm chim đầu đàn, có cảm giác an toàn mới hành động, không muốn bị để ý khiến làm việc không tự nhiên. Tài lộc: Khá chú trọng lập kế hoạch, có phương hướng rồi mới hành động thì cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tình cảm: Thái độ đối với bạn đời không mấy tích cực chủ động, muốn xem đối phương biểu hiện thế nào rồi mới đáp lại. Sức khỏe: Chú ý duy trì tâm trạng tốt.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử sẽ quan tâm đến bản thân nhiều hơn và không muốn lo chuyện bao đồng. Sự nghiệp: Bản thân có kinh nghiệm có thể ứng phó tốt mọi việc, nhưng cũng đừng cố chấp giữ ý kiến mình, nghe thêm các kiến nghị có lợi cho nhiệm vụ cũng không có gì không tốt. Tài lộc: Nên học hỏi thêm những điều mới, đừng để tư tưởng bị xơ cứng, như vậy xác suất thu về lợi nhuận mới có thể tăng lên. Tình cảm: Khi ở bên bạn đời có không ít sự giao lưu về mặt tinh thần, việc tìm kiếm sự đồng điệu để tăng cường thấu hiểu là rất quan trọng. Sức khỏe: Chú ý bảo dưỡng cơ thể là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải đối nhân xử thế có thể nắm rõ mọi việc trong lòng, không phải kiểu người mơ hồ không hiểu đạo lý. Sự nghiệp: Được quý nhân chỉ dẫn, nơi công sở hành sự có thể nhìn rõ ai tốt ai xấu, đưa ra phán đoán có lợi cho bản thân, nên muốn giữ thế trung lập. Tài lộc: Lập kế hoạch tốt, tín hiệu tiền bạc khởi sắc, khi tiền về túi, hãy chú ý phân tán rủi ro dự án để bảo toàn lợi nhuận là được. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển khá ổn, hai người ít khi xảy ra hiểu lầm. Sức khỏe: Vận động thích hợp sẽ tốt cho cơ thể.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử bình thường nghĩ nhiều làm ít nên khó có tiến bộ, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Sự nghiệp: Muốn giành được dự án tốt nơi công sở thực sự tốn sức, tuy phấn đấu không nhất định đạt thành tích nhưng không làm gì chắc chắn sẽ không có gì, tốt nhất hãy hành động ngay đừng do dự. Tài lộc: Muốn nâng cao thu nhập không thể ngồi chờ, mơ mộng hão huyền không thể phát tài. Tình cảm: Bản thân suy nghĩ quá nhiều, muốn giải quyết vấn đề lại lo lắng làm không tốt, quanh quẩn làm lãng phí thời gian. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ chú ý phân biệt chuyên gia thật giả, đừng lời nào cũng tin. Sự nghiệp: Khi gặp cấp trên và khách hàng vẽ ra viễn cảnh viển vông tốt nhất nên nâng cao cảnh giác, đừng tin vào mọi lời hứa hẹn rồi lại hăm hở dốc sức làm việc một cách mù quáng. Tài lộc: Làm nhiều dự án chắc chắn mới dễ thu lợi. Tình cảm: Nửa kia nói năng có ý tốt cho mình, nhưng bạn sẽ cảm thấy hơi dư thừa và không mấy thích nghe. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng, đừng ngó lơ sức khỏe cơ thể.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình khá coi trọng việc bản thân có tạo ra thành tích hay không, không muốn bắt tay vào các dự án chất lượng kém. Sự nghiệp: Không muốn làm việc vô ích mà không có kết quả, vì vậy những nhiệm vụ có tiền đồ không rõ ràng sẽ lười thực hiện, chú ý đừng vì không nghe lời mà làm cấp trên nổi giận là được. Tài lộc: Thực hiện dự án theo kế hoạch thu về lợi nhuận khá khả quan, cơ bản có thể mãn nguyện. Tình cảm: Khi hai người ở bên nhau đều coi trọng việc bản thân nhận được gì và đối phương làm thế nào. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khá phấn chấn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hành sự có thể theo kế hoạch, ít khi hành động loạn xạ, tuy nhiên tốc độ thúc đẩy không nhanh. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở phải dựa vào cộng sự mới dễ dàng hơn, kết giao thêm bạn bè bớt gây chuyện sẽ có lợi, đừng ngại nhờ giúp đỡ, khi cục diện mở ra thì thực hiện nhiệm vụ về sau cũng dễ hơn. Tài lộc: Có khá nhiều hạng mục cần chi tiêu, nên lập kế hoạch tiết kiệm tiền. Tình cảm: Thời gian giao tiếp của đôi bên không nhiều, may mắn là đều có thể thấu hiểu cho nhau và ít khi phàn nàn. Sức khỏe: Nghỉ ngơi và bảo dưỡng nhiều hơn là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã có những việc bản thân không thể tự quyết định thì nên bớt để tâm để giảm bớt sự can nhiễu. Sự nghiệp: Xác suất xảy ra các sự kiện bất khả kháng là lớn, nên chuẩn bị tâm lý đừng để bị đánh gục, chuyện không thể tự quyết định thì đừng phiền não mà hãy học cách buông bỏ. Tài lộc: Khả năng xảy ra tổn thất lớn, có thể vì bất khả kháng mà bị liên lụy. Tình cảm: Đôi bên đều có những điểm không hài lòng, chú ý đừng làm gay gắt mâu thuẫn là được. Sức khỏe: Chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết sẽ có không ít việc để làm, một khắc cũng không được nhàn rỗi. Sự nghiệp: Nhiều việc nơi công sở cần tự mình thực hiện, nếu không sắp xếp tốt thời gian và thứ tự ưu tiên chắc chắn sẽ làm không xuể, đây cũng là thử thách đối với năng lực hành sự của bạn. Tài lộc: Có nhiều dự án tốt cũng chỉ có thể làm từng cái một, năng lực kinh tế có hạn không thể bắt tay vào tất cả. Tình cảm: Cần chú ý chi tiết khi chung sống với đối phương, thái độ nói năng hay sự tỉ mỉ khi làm việc đều không được lơ là. Sức khỏe: Nên kiểm soát chế độ ăn uống.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay ổn, có việc bắt đầu phải làm, hiện tại sẽ trở nên bận rộn. Sự nghiệp: Quan tâm nhiều hơn đến nhiệm vụ của mình, tìm cách thực thi để tạo ra thành tích là quan trọng, nắm bắt trọng tâm và các hạng mục mấu chốt, đừng phân tán tinh lực và thời gian quý báu cho người khác. Tài lộc: Không có dự án nào đặc biệt xuất sắc để làm, tốt nhất nên chờ thêm một thời gian xem sao. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển khá ổn, không có chuyện phiền lòng nào xảy ra. Sức khỏe: Vận động nhiều có lợi cho cơ thể, đừng quá lười vận động.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư sức hành động dồi dào, mục tiêu rõ ràng và sẵn lòng chủ động làm việc. Sự nghiệp: Xác suất nhận được sự khích lệ và khẳng định nơi công sở là rất lớn, tự tin và tính tích cực cao giúp bạn phát huy được trình độ thực tế, việc tạo ra thành tích tốt chỉ còn là vấn đề thời gian. Tài lộc: Nên theo đuổi những dự án phù hợp với mình, đừng quá quan tâm người khác làm gì. Tình cảm: Đừng ngó lơ nhu cầu của đối phương, bớt đi sự kiêu ngạo và quan tâm họ nhiều hơn là điều nên làm. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, trạng thái tổng thể có sự hồi phục.
