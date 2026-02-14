Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/2: Cự Giải vận quý nhân, tài lộc khởi sắc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/2, Cự Giải gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, phải tận dụng. Song Ngư may mắn không kém, cố gắng thể hiện bản thân.
Mới đây, cư dân mạng đã được phen cười ngất ngưởng trước màn đặt mua áo dài Tết "long bào" của một nam thanh niên.
Nhân dịp Valentine 14/2, vợ chồng Hùng Thuận tranh thủ đi biển. Nam diễn viên hài hước gọi vợ là “cục vàng” khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.
Sự kiện Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách trải nghiệm hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc trong dịp Tết Bính Ngọ.
Một di tích cổ được phát hiện ở miền Đông nước Pháp đã gây tò mò không chỉ với một, mà là ba cấu trúc hình tròn cổ xưa được kết nối với nhau.
Nữ diễn viên Xuân Văn sở hữu vẻ đẹp mong manh, trong trẻo nhưng không kém phần cuốn hút.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, nghề chở cây cảnh thuê bước vào mùa làm ăn tất bật nhất trong năm, mang lại nguồn thu nhập tiền triệu mỗi ngày.
Ngô Thanh Vân được biết đến là 'đả nữ' hàng đầu của điện ảnh Việt. Ở giai đoạn mới của cuộc đời, cô tận hưởng niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ.
Sáng 14/2 (27 tháng Chạp), các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Với sợi phở dai, phần nước lèo trong veo và hương vị đậm đà, phở khô Gia Lai là món ăn giản dị nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thực khách.
Acerpure AQUA WP3 mang đến trải nghiệm gia dụng hiện đại với lọc nước tinh khiết, làm nóng tức thì, tự vệ sinh và thiết kế nhỏ gọn cho không gian sống đô thị.
Bãi chôn lấp Ghazipur ở Ấn Độ được biết đến là "núi rác" cao nhất thế giới, gồm hơn 14 triệu tấn rác thải, từ lâu trở thành mối đe dọa đối với người dân Delhi.
Những ngày cuối năm, khi nhịp sống Hà Nội dường như chậm lại, vườn đào Nhật Tân khoác lên mình sắc hồng dịu dàng, báo hiệu mùa Tết đã rất gần.
Không cần đi xa, chỉ loanh quanh vài địa điểm quen thuộc ở Hà Nội cũng đủ để có một bộ ảnh áo dài đậm không khí Tết cho các 'nàng thơ'.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có nhiều thay đổi tích cực, sự nghiệp và tài vận hanh thông. Cuộc sống rực rỡ, may mắn gõ cửa.
Một nhóm các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một căn phòng được sơn màu xanh lam tươi sáng bí ẩn, điều khá hiếm gặp ở Pompeii.
Tộc người Yazidi ở Iraq và Syria là một cộng đồng thiểu số có lịch sử lâu đời, tín ngưỡng độc đáo và trải qua nhiều biến cố bi thương trong thời hiện đại.
Nghiên cứu của các nhà thiên văn học cho thấy, vũ trụ từng ở trạng thái ấm áp, thay vì lạnh giá, trong giai đoạn trước khi có những ngôi sao, thiên hà đầu tiên.
“Vua giao hàng” Meituan từ Trung Quốc chuẩn bị gia nhập Việt Nam năm 2026, thách thức Grab và ShopeeFood bằng sức mạnh công nghệ và vốn khổng lồ.
Theo Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc, dự kiến sẽ có 9,5 tỷ lượt di chuyển tại nước này trong dịp Xuân vận 2026.
Sau nhiều năm vắng bóng, Mitsubishi Pajero mẫu SUV từng làm nên tên tuổi của thương hiệu Nhật trên các cung đường off-road được cho là sẽ trở lại vào năm 2026.