Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2: Bạch Dương đỏ tiền tài, xấu tình duyên

Giải mã

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2, Bạch Dương công danh tài lộc đều tốt hơn nhưng vận đào hoa xấu đi, nên chú ý. Sư Tử đừng nóng vội khi kiếm tiền.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương gặp khó khăn đừng nản lòng, có sự trợ giúp, có thể nghĩ ra cách giải quyết. Sự nghiệp: Thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy, chỉ cần chuẩn bị sẵn phương án dự phòng thì không vấn đề gì, nếu là việc khó có thể cân nhắc tìm trợ giúp từ bên ngoài. Tài lộc: Tiền bạc về tay, tuy nhiên, khi có tiền lại có thói quen tiêu dùng chưa tốt, hãy bớt chi tiêu và chú ý đến giá trị sử dụng. Tình cảm: Bạn và nửa kia đừng xoắn xuýt vào chuyện nhỏ, chuyện gì trao đổi được thì hãy nói năng tử tế đừng trút giận lên nhau. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu cần dựa vào tập thể để làm việc, có người giúp đỡ sẽ đạt hiệu quả gấp bội. Sự nghiệp: Nơi công sở có cộng sự tốt giúp đỡ là điều vô cùng hiếm có, hãy chú ý giữ quan hệ tốt với mọi người xung quanh, thời điểm mấu chốt phải nhờ vào mọi người mới hoàn thành được nhiệm vụ, tốt nhất đừng xem thường bất kỳ ai. Tài lộc: Tập trung vào một dự án nhất định sẽ dễ thành công hơn, đừng ba lòng hai dạ làm phân tán tinh lực và vốn đầu tư. Tình cảm: Mối liên kết giữa hai bên khá chặt chẽ, việc gì cũng sẽ làm cùng nhau. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh không có vấn đề gì lớn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử đừng nghĩ đến chuyện thay đổi người khác, hãy tập trung vào việc của mình. Sự nghiệp: Không dễ nhận được sự công nhận và ủng hộ, có lẽ thực sự là do bạn làm chưa tốt chứ không phải lỗi của người khác, đừng vội phản bác mà hãy tự phản tỉnh nhiều hơn. Tài lộc: Khả năng bị kẹt vốn khá cao, nếu bản thân không đủ thực lực để bắt tay vào dự án thì thà không làm gì cả. Tình cảm: Bạn và bạn đời ở bên nhau nên tạm gác những chuyện chướng tai gai mắt sang một bên, chuyển dời sự chú ý để làm việc chính sự. Sức khỏe: Chú ý vấn đề huyết áp.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải sẽ tìm thấy quy luật của sự việc và hiểu ra những điều trước đây chưa rõ. Sự nghiệp: Có thể nhìn thấu chiêu trò và mục đích của một số người, không còn ngây thơ làm người tốt mù quáng nữa, việc "gậy ông đập lưng ông" để bảo vệ lợi ích bản thân là quan trọng hơn, bớt đi sự xấu hổ không cần thiết thì tốt hơn. Tài lộc: Vận may không tồn tại mãi mãi, việc thực hiện dự án thế nào vẫn phải dựa vào trình độ thực tế. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết có chút lạnh nhạt, đôi bên không có thời gian tương tác vì đều bận việc riêng. Sức khỏe: Ra ngoài cẩn thận tránh để bị thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cảm thấy áp lực lớn và khó tìm được người gánh vác cùng mình. Sự nghiệp: Không dễ nhận được sự giúp đỡ, một mình chống chọi khá vất vả, hiện tại bắt buộc phải xốc lại tinh thần để ứng phó, không được từ bỏ kháng cự mà không làm gì. Tài lộc: Việc nôn nóng muốn dự án có lợi nhuận ngay là điều không thể, giai đoạn đình trệ không làm được gì nhiều. Tình cảm: Bớt xoắn xuýt trong mối quan hệ thân thiết, càng cố chấp thì hiểu lầm và mâu thuẫn càng khó giải quyết. Sức khỏe: Vận động thích hợp đừng quá lười là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ dễ thiếu cân nhắc, việc gì không xử lý được nên hỏi ý kiến chuyên gia để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự nghiệp: Muốn nổi bật nơi công sở thì khả năng diễn đạt cũng phải theo kịp, việc lầm lũi làm việc thường rất chịu thiệt, không biết tranh công thì sẽ chẳng có gì cả. Tài lộc: Cố gắng chọn những dự án có sự bảo chứng chuyên môn, tránh sa vào bẫy dẫn đến trắng tay. Tình cảm: Bạn diễn đạt sự việc không nắm được trọng tâm khiến bạn đời không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp. Sức khỏe: Chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình đừng vì những người xung quanh hối thúc mà làm việc cẩu thả, cẩn thận bị người ta gài bẫy. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo nhịp độ của mình là được, người khác hối thúc thế nào cứ mặc họ, chỉ cần đảm bảo không sai sót là tiền đề tiên quyết. Tài lộc: Không am hiểu gì mà đã bắt tay vào dự án thì rất dễ chịu thiệt, cẩn thận kẻo trở thành người đổ vỏ. Tình cảm: Nửa kia không mấy kiên nhẫn, bạn cũng dễ nóng nảy, chung sống nên kiên trì nhẫn nại hơn. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh không có gì khó chịu.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp đừng làm những việc có rủi ro cao, hậu quả thực sự xảy ra sẽ không thể gánh vác nổi. Sự nghiệp: Cẩn thận một chút, gặp vấn đề bị người khác đổ lỗi sẽ rất rắc rối, nơi bạn nghĩ là an toàn thường lại ẩn chứa nguy hiểm, đừng ngốc nghếch mà hãy chú ý nhiều hơn. Tài lộc: Môi trường vĩ mô sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn dự án, hành sự không được vượt quá khả năng chịu đựng. Tình cảm: Cố gắng bớt xung đột khi ở bên bạn đời, áp lực bên ngoài chưa giải quyết xong mà còn gây hấn với người nhà là không cần thiết. Sức khỏe: Chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hãy vui vẻ làm việc đừng ủ rũ là được. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch để tránh vi phạm quy định, đừng vì thỏa hiệp với cấp trên hay khách hàng mà đưa bản thân vào thế nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện sẽ không có ai giúp đỡ đâu. Tài lộc: Tiêu dùng hợp lý, kiểm soát các khoản chi tiêu mới không rơi vào cảnh túng thiếu. Tình cảm: Có thể trao đổi lý trí khi ở bên bạn đời, không vì ý kiến khác biệt mà cãi vã. Sức khỏe: Hấp thụ dinh dưỡng cần cân bằng.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết việc muốn sống thoải mái là không thực tế, luôn có việc xoay quanh bạn. Sự nghiệp: Vai trò của đội nhóm là vô cùng lớn, bạn muốn dựa vào sức một người để thành công là rất khó, bắt buộc phải có người hỗ trợ mới hoàn thành được nhiệm vụ. Tài lộc: Chủ yếu thực hiện các dự án cũ, thu nhập không nhiều nhưng duy trì được hiện trạng đã là tốt rồi. Tình cảm: Không muốn tương tác quá nhiều trong mối quan hệ thân thiết, cảm thấy để lại chút không gian riêng tư sẽ tốt hơn. Sức khỏe: Hơi yếu, bớt ăn uống quá độ, cẩn thận vấn đề dạ dày.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hành sự không thích bị người khác chỉ tay năm ngón, lòng tự trọng cao nên không dễ thỏa hiệp. Sự nghiệp: Cố gắng tránh xung đột trực tiếp với cấp trên và khách hàng, nếu họ không nghe lời khuyên thì có thể đổi sang phương thức mềm mỏng hơn. Tài lộc: Nên chọn những dự án do các tổ chức lớn phát hành, đừng vì quá tự phụ mà gây tổn thất cho bản thân. Tình cảm: Dễ xảy ra tranh chấp khi chung sống với nửa kia, không ai chịu nghe ai và đều cho rằng đối phương sai. Sức khỏe: Cẩn thận bị nóng trong, chú ý bổ sung nước.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư muốn sống nhẹ nhàng nên những việc tốn sức đều không muốn làm. Sự nghiệp: Có xu hướng làm việc kiểu đối phó, cẩn thận kẻo bị phát hiện sẽ không tránh khỏi bị phê bình, một số người quá lười biếng khiến cấp trên và khách hàng mất niềm tin thì làm gì cũng khó thành. Tài lộc: Không mấy bận tâm đến việc lựa chọn dự án, dễ bị lừa gạt nên cần chú ý nhiều hơn. Tình cảm: Đôi bên đều có những hành vi tự do tản mạn, cẩn thận sự tùy tiện quá mức làm tổn thương nửa kia. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp sẽ tốt cho cơ thể.
