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Tử vi 12 cung hoàng đạo 14/10/2026: Sư Tử nổi bật, Thiên Bình đón cơ hội

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 14/10/2026, Sư Tử dễ tỏa sáng nhờ năng lượng mạnh mẽ, Thiên Bình có cơ hội mở rộng công việc, các mối quan hệ.

Thiên Đăng (Tổng hợp)
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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có một ngày khá bận rộn nhưng nhiều động lực. Bạn muốn hoàn thành nhanh những việc còn dang dở và có xu hướng tự mình quyết định mọi chuyện. Tuy nhiên, đừng quá nóng vội khi làm việc với đồng nghiệp. Về tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự chú ý từ một người khá chủ động. Người có đôi nên dành thời gian lắng nghe đối phương. Tình hình tài chính thì tương đối ổn. Không nên mua sắm theo cảm xúc.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có xu hướng cảm thấy tự tin hơn. Khả năng tập trung tốt. Việc lập kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Một nhiệm vụ khó có thể mang lại kết quả tốt. Không khí giữa các cặp đôi khá ấm áp. Hai người dễ tìm được tiếng nói chung. Người độc thân có cơ hội gặp người có cùng quan điểm sống. Tài chính có tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, không nên chạy theo những khoản đầu tư thiếu thông tin.
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Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử bước vào ngày mới với nhiều ý tưởng. Bạn có thể muốn thay đổi cách làm việc hoặc thử một hướng đi khác. Trong công việc, giao tiếp là điểm mạnh. Một cuộc trao đổi tưởng bình thường có thể mở ra ý tưởng mới. Tuy nhiên, nên kiểm tra thông tin trước khi hành động. Người độc thân dễ có cuộc trò chuyện thú vị. Các cặp đôi nên tránh nói những lời quá thẳng khi đang tức giận. Thu nhập chưa có biến động lớn.
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Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay dành nhiều sự quan tâm cho gia đình và những người thân thiết. Cảm xúc trong ngày khá nhạy cảm nên bạn dễ suy nghĩ nhiều. Trong công việc, một số việc có thể không diễn ra đúng dự tính. Hãy bình tĩnh điều chỉnh thay vì lo lắng. Về tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để nói rõ cảm xúc. Người có đôi nên tránh giữ chuyện trong lòng quá lâu. Về tài chính, có thể phát sinh một khoản chi ngoài dự kiến.
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Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử là một trong những cung nổi bật nhất ngày 14/10. Ngày này giúp Sư Tử tạo thêm động lực, sự tự tin và mong muốn thể hiện năng lực. Bạn có cơ hội gây ấn tượng với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Những nhiệm vụ cần sự sáng tạo, lãnh đạo và quyết đoán khá phù hợp. Sự chủ động giúp chuyện tình cảm có bước tiến. Tuy nhiên, đừng biến sự tự tin thành áp đặt. Về tài chính, cần thận trọng khi chi tiêu.
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Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có một ngày thiên về sắp xếp và hoàn thiện. Bạn càng rõ ràng về mục tiêu, kết quả càng thuận lợi. Những nhiệm vụ cần sự tỉ mỉ phù hợp với bạn. Người có đôi nên quan tâm đến cảm xúc của đối phương hơn là chỉ tập trung vào lý lẽ. Về tài chính, nên ưu tiên tiết kiệm. Chưa phải lúc thích hợp để mua những món đồ không thật sự cần.
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Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình đang ở giai đoạn khá thuận lợi để củng cố các mối quan hệ. Ngày này cũng thích hợp để bạn cân bằng, hợp tác và xây dựng hình ảnh cá nhân. Một cuộc gặp hoặc cuộc trao đổi có thể mang đến cơ hội mới. Về tình cảm, sức hút tăng lên. Người độc thân dễ nhận được sự quan tâm. Người có đôi có thể bàn chuyện tương lai. Còn tài chính thì khá ổn định nhưng cần cân đối giữa nhu cầu cá nhân và kế hoạch dài hạn.
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Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay có xu hướng suy nghĩ sâu sắc hơn bình thường, khiến vấn đề giao tiếp và tình cảm trở nên đáng chú ý. Bạn có khả năng nhìn ra những điều người khác bỏ qua. Đây là lợi thế khi xử lý vấn đề phức tạp. Về tình cảm, cảm xúc mạnh. Các cặp đôi có thể nói về những vấn đề trước đây chưa được giải quyết. Người độc thân dễ bị thu hút bởi một người bí ẩn. Bạn nên hạn chế quyết định tiền bạc dựa trên cảm xúc.
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Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có thể cảm nhận rõ nhu cầu tự do, trải nghiệm và thay đổi. Bạn có nhiều ý tưởng mới. Một chuyến đi, cuộc gặp hoặc thông tin bất ngờ có thể làm thay đổi kế hoạch. Tình cảm có Không khí khá cởi mở. Người độc thân có thể gặp một người thú vị thông qua công việc hoặc giao tiếp xã hội. Về tài chính, không nên chi tiền chỉ vì muốn trải nghiệm ngay lập tức.
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Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có thể cảm thấy mình muốn lãng phí thời gian vào những chuyện không có kết quả. Khả năng kỷ luật tốt. Những kế hoạch dài hạn có thể được củng cố. Về tình cảm, bạn nên mềm mỏng hơn khi trao đổi với người thân. Đừng chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động mà quên nói lời quan tâm. Về tài chính, nên giữ tiền và kiểm soát các khoản chi bất ngờ.
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Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có thể gặp một vài tình huống bất ngờ cho nên bạn không nên quá cứng nhắc với kế hoạch. Có thể xuất hiện thay đổi về lịch trình hoặc cách làm. Hãy thích nghi nhanh. Về tình cảm, một cuộc trò chuyện bất ngờ có thể khiến bạn nhìn một mối quan hệ theo cách khác. Về tài chính, không nên quyết định mua bán vội vàng.
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Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày có trực giác khá tốt. Bạn dễ nhận ra cảm xúc của người khác nhưng cũng cần tránh suy diễn quá nhiều. Khả năng sáng tạo được phát huy. Những công việc liên quan đến nghệ thuật, nội dung hoặc ý tưởng mới khá thuận lợi. Người có đôi dễ cảm thông cho nhau hơn. Người độc thân có thể nhớ đến một mối quan hệ cũ. Về tài chính, nên giữ sự tỉnh táo.
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#Tử vi #12 cung hoàng đạo #Sư Tử #Thiên Bình #cung hoàng đạo

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