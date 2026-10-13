Tử vi 12 cung hoàng đạo 14/10/2026: Sư Tử nổi bật, Thiên Bình đón cơ hội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 8/10/2026: Bọ Cạp nổi bật, Nhân Mã đón cơ hội
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/10/2026, Bọ Cạp công việc thuận lợi, tài chính khởi sắc; Nhân Mã và Song Ngư cũng có nhiều cơ hội đáng chú ý.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 7/10/2026: Sư Tử sáng tạo, Xử Nữ chú trọng công việc
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 7/10/2026, Sư Tử có động lực đổi mới, Xử Nữ tập trung công việc, Thiên Bình và Bọ Cạp cần cân bằng cảm xúc.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 6/10/2026: Sư Tử tự tin, Bọ Cạp thận trọng tiền bạc
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/10/2026, Sư Tử nổi bật với năng lượng tự tin và sáng tạo, Kim Ngưu, Bọ Cạp cần thận trọng hơn trong chuyện tình cảm và tiền bạc.
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