Từ 4/3 sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, du khách đi Đà Lạt cần lưu ý gì?

Sân bay Liên Khương tạm thời đóng cửa từ ngày 4/3, du khách có thể chọn bay đến Cam Ranh hoặc đi bằng ô tô, cần chủ động điều chỉnh kế hoạch để tránh gián đoạn.

Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương thông báo tạm dừng hoạt động đã khiến nhiều hành khách đang có kế hoạch du lịch Đà Lạt không khỏi lo lắng. Ngay sau thông báo này, các hãng hàng không trong nước đồng loạt điều chỉnh lịch khai thác, bao gồm hoãn hoặc hủy các chuyến bay đến thành phố ngàn hoa từ ngày 4/3 đến 25/8.

Ảnh wikipedia

Sự thay đổi đột ngột phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của nhiều du khách, đặc biệt trong bối cảnh Đà Lạt vẫn là điểm đến “hot” quanh năm nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan lãng mạn và nhiều trải nghiệm mới.

Nhiều phương án di chuyển thay thế

Lựa chọn đường hàng không

Với du khách từ miền Bắc và miền Trung, các sân bay gần Đà Lạt như Cam Ranh (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) là giải pháp thay thế.

Sân bay Cam Ranh: cách Đà Lạt khoảng 160 km, có khoảng 15 chuyến bay mỗi ngày từ Hà Nội, do Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways khai thác. Giá vé khứ hồi dao động 3,6 – 6,5 triệu đồng, thời gian bay khoảng 2 giờ. Chọn chuyến bay sáng sẽ giúp du khách kịp đến Đà Lạt trong ngày.

Từ Cam Ranh, du khách có thể đi xe khách tuyến Nha Trang – Đà Lạt, mất 3 – 4 giờ với giá 150.000 – 250.000 đồng/lượt. Xe xuất phát từ bến xe phía Nam Nha Trang hoặc các điểm đón nội thành. Nếu muốn chủ động hơn, xe tự lái theo lộ trình Võ Nguyên Giáp – Cao Bá Quát – tỉnh lộ 652 – đèo Khánh Lê – quốc lộ 27C sẽ đưa bạn qua Khánh Vĩnh và Lạc Dương đến trung tâm thành phố.

Sân bay Buôn Ma Thuột: cách Đà Lạt khoảng 200 km, phù hợp cho du khách từ miền Bắc. Tần suất bay ít hơn Cam Ranh, nhưng sau khi hạ cánh, du khách có thể thuê xe tự lái hoặc xe hợp đồng theo tuyến Nguyễn Lương Bằng – quốc lộ 27 qua Lắk, Đam Rông, Lâm Hà, đèo Phi Nôm đến quốc lộ 20, rồi vào trung tâm Đà Lạt. Xe khách từ Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt mất khoảng 3 – 4 giờ, giá vé 120.000 – 200.000 đồng/lượt.

Ảnh wikipedia

Di chuyển đường bộ

Đà Lạt cách TP HCM khoảng 300 km, là tuyến quen thuộc với nhiều du khách phía Nam.

Xe khách: các hãng limousine, giường nằm khai thác tuyến TP HCM – Đà Lạt, giá vé 250.000 – 350.000 đồng/lượt. Thời gian di chuyển 6 – 8 giờ, tùy tình hình giao thông. Du khách nên đặt vé trước qua ứng dụng hoặc website nhà xe để đảm bảo chỗ.

Xe cá nhân hoặc xe hợp đồng: giá từ 1,5 – 3,5 triệu đồng/chuyến, tùy loại. Tuyến đường quốc lộ 20, qua cao tốc Liên Khương – Prenn, vừa đẹp cảnh vừa có đoạn đèo dốc cần cẩn trọng. Ưu điểm là linh hoạt, nhưng đường dài và đèo dốc có thể gây mệt mỏi.

Kết hợp tàu hỏa và đường bộ

Với du khách thích du lịch chậm, tuyến tàu hỏa dừng tại ga Nha Trang là lựa chọn thú vị.

Từ Hà Nội hoặc các tỉnh miền Trung, đi tàu đến Nha Trang, vé từ 400.000 – 1,5 triệu đồng, thời gian 4 – 26 giờ tùy xuất phát.

Từ Nha Trang, tiếp tục di chuyển bằng xe khách 3 – 4 giờ hoặc tự lái theo đèo Khánh Lê – quốc lộ 27C đến Đà Lạt.

Phương án này phù hợp với những ai muốn vừa thư giãn, vừa ngắm cảnh dọc đường, nhưng cần chuẩn bị nhiều thời gian hơn.

Lên kế hoạch và đặt vé sớm, đặc biệt với đường hàng không và xe khách, để tránh hết chỗ trong mùa cao điểm.

Ảnh EcoTour

Lưu ý quan trọng cho kế hoạch du lịch 2026

Trước sự thay đổi về hạ tầng, ngành du lịch và hàng không khuyến cáo du khách cần chủ động điều chỉnh kế hoạch để tránh gián đoạn hành trình.

Cập nhật thông tin thường xuyên: Theo dõi thông báo chính thức về thời gian đóng mở lại sân bay.

Đặt dịch vụ sớm: Chủ động đặt vé máy bay đến sân bay lân cận và phương tiện đường bộ, đặc biệt dịp cao điểm hè.

Linh hoạt hành trình: Ưu tiên các sân bay lớn, dễ kết nối để hạn chế rủi ro hoãn, hủy chuyến.

Việc tạm dừng khai thác sân bay Liên Khương được đánh giá là cần thiết nhằm nâng cấp hạ tầng và chất lượng dịch vụ trong dài hạn. Dù gây một số bất tiện trước mắt, sự linh hoạt trong lựa chọn lộ trình thay thế vẫn giúp du khách tiếp tục khám phá Đà Lạt trọn vẹn trong năm 2026.