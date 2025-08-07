Hà Nội

Xã hội

Trộm 64 triệu đồng trong xe Mercedez, đang nằm nghĩ tiêu gì thì bị bắt

Trộm 64 triệu đồng trong xe Mercedez, khi về phòng đang nằm nghĩ cách tiêu tiền, tên trộm đã bị Công an phường Lê Chân ập vào bắt giữ.

Hải Ninh

Ngày 7/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Lê Chân vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Kim Hải (SN 1989, trú tại tổ 11, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

12.jpg
Đối tượng Hoàng Kim Hải

Khoảng 20h30 ngày 5/8, anh D.Đ.T.Đ, ở chung cư Hoàng Huy Comerce đến Công an phường Lê Chân trình báo về việc khoảng 17h42 chiều cùng ngày, anh Đ đỗ xe ô tô trong hầm B2 toà C, chung cư Hoàng Huy Comerce và để số tiền 64 triệu đồng trong ví ở ghế lái.

Đến khoảng 17h54, anh Đ, xuống xe phát hiện số tiền 64 triệu đồng đã bị mất. Qua xem lại camera an ninh, anh Đ phát hiện có 1 nam giới cao khoảng 1,7m, mặc quần áo đen, quần đen, là người trộm tài sản của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lê Chân đã tiến hành trinh sát, rà soát, nắm tình hình địa bàn và nhanh chóng xác định đối tượng trộm cắp tiền của anh D.Đ.T.Đ, là Hoàng Kim Hải (SN 1989, trú tại tổ 11, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội)

Tại Công an phường Lê Chân, Hải đã phải cúi đầu khai nhận, khoảng 16h ngày 5/8, Hải đứng ở hầm để xe ô tô B2, chung cư Hoàng Huy thì thấy có 1 ô tô nhãn hiệu Mercedez, cửa phụ bên lái đóng hờ. Đảo mắt thấy xung quanh thấy vắng người, Hải tiếp cận, nhìn vào trong thì thấy có 1 ví tiền, bên trong có nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Lúc này, Hải nảy sinh ý định trộm cắp số tiền trong ví nên lén lút mở cửa xe, lấy tiền nhét vào trong túi quần rồi chuồn mất.

45.jpg
Tang vật vụ án

Khi về phòng, Hải cất giấu số tiền trộm cắp được ở trên mái trần thạch cao nhà vệ sinh. Khi Hải đang nằm trong phòng nghĩ cách tiêu tiền thì bị Công an phường Lê Chân ập vào bắt giữ, đưa đối tượng cùng toàn bộ số tiền trộm cắp về trụ sở làm việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông thản nhiên rút chìa khóa xe khách:

#trộm cắp #Mercedes #Hải Phòng #bắt giữ #tài sản #công an

