Trịnh Kim Chi đón sinh nhật bên chồng đại gia trong biệt thự

Giải trí

Trịnh Kim Chi đón sinh nhật bên chồng đại gia trong biệt thự

Mới đây, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi mừng tuổi mới trong biệt thự 10 tỷ bên chồng con, người thân, bạn bè. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, nữ nghệ sĩ Trịnh Kim Chi mở tiệc sinh nhật tại nhà riêng. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
"Một ngày sinh nhật thật ấm áp bên gia đình. Chi thật sự trân trọng và hạnh phúc khi được yêu thương và nhớ đến", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Trịnh Kim Chi khoe quà từ chồng con, người thân và bạn bè vào dịp sinh nhật lần thứ 54. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Gia đình Trịnh Kim Chi sống trong biệt thự 10 tỷ từ năm 2020. Căn nhà là món quà của doanh nhân Trấn Phương dành cho Trịnh Kim Chi nhân dịp sinh nhật năm 2019. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Ở biệt thự 10 tỷ, Trịnh Kim Chi tận dụng không gian trống để trồng nhiều loại cây trái. Nhiều lần, trên trang cá nhân, cô khoe thu hoạch rau củ quả từ vườn nhà. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Trịnh Kim Chi chia sẻ trên Vietnamnet: "Tôi tận hưởng việc trồng rau, ngắm nghía chúng từ hạt giống đến lúc có thể thu hoạch. Ăn rau tự trồng cũng cảm giác ngon, ngọt hơn bình thường. Ngoài ra cũng là cách vận động, thư giãn tốt sau giờ làm việc căng thẳng". Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Nữ diễn viên thường xuyên vào bếp nấu nướng cho gia đình. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Dịp lễ Tết, vợ chồng Trịnh Kim Chi tự tay gói bánh chưng. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Trịnh Kim Chi trang hoàng biệt thự lộng lẫy mỗi dịp Giáng sinh. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
Ngoài ở biệt thự, Trịnh Kim Chi thường sử dụng xe sang khi di chuyển. Nữ diễn viên hiện tại có sự nghiệp thành công. Theo Znews, Trịnh Kim Chi hiện là Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
