Triển lãm là điểm nhấn đặc biệt, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Quan điểm trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng 28/8.

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể.

Đến dự Lễ khai mạc Triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện các doanh nghiệp tham gia Triển lãm...

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Thủ tướng cho biết, Triển lãm là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

Thủ tướng nêu rõ, Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của Nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành và 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Khái quát không gian của Triển lãm, Thủ tướng nhắc đến nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Trong đó nổi bật là: Khu vực trung tâm của Triển lãm với chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường", tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng; Không gian triển lãm "Việt Nam - Đất nước - Con người" về thành tựu phát triển văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam; Không gian triển lãm "Đầu tàu kinh tế" về thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc" về thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu; Không gian triển lãm "Khát vọng bầu trời" về lĩnh vực hàng không vũ trụ; Không gian triển lãm "Thanh gươm và lá chắn" về thành tựu của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Đặc biệt, tại Trung tâm Triển lãm dành toàn bộ toà nhà mang tên "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" để thể hiện không gian văn hoá đặc sắc, nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta qua các vùng, miền của cả nước.

"Nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Triển lãm và công tác chuẩn bị, tổ chức Triển lãm hôm nay, chúng ta có thể khái quát bằng 36 chữ: Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan độc đáo - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao", Thủ tướng nói.

Tất cả những yếu tố đó, theo Thủ tướng, tạo nên một không gian toàn diện, đặc sắc, một bức tranh toàn cảnh về cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến đấu, lao động, học tập và sáng tạo của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu.

Thủ tướng khẳng định, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

"Triển lãm còn là một trường học sống động, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Triển lãm lần này không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam về sự kết hợp hài hoà, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt tất cả các hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật, hội nghị, giao lưu, gặp gỡ, tổ chức diễn đàn…

Việc này, theo Thủ tướng, để người dân trong nước, bạn bè quốc tế được trải nghiệm, cảm nhận, tự hào những thành tựu của đất nước và hưởng thụ thành quả của Trung tâm Triển lãm Quốc gia như một biểu tượng mới của Thủ đô và cả nước.

"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng đã đề ra", Thủ tướng phát biểu.