Trải nghiệm trọn vị Tết với những món ăn may mắn

Hành trình du xuân không chỉ ngắm cảnh mà còn khám phá ẩm thực đặc sắc, mang ý nghĩa phong tục và lời chúc may mắn của từng vùng đất.

Tết Bính Ngọ 2026 đang cận kề, mang theo mùa lễ hội rực rỡ sắc màu cùng những mâm cỗ đầu năm thấm đẫm ý nghĩa cát tường. Với nhiều du khách, ẩm thực không chỉ là trải nghiệm thưởng thức đơn thuần mà còn là cách chạm vào tầng sâu văn hóa bản địa. Khảo sát của Booking.com cho thấy 58% du khách Việt ưu tiên hành trình giúp khám phá đặc sản địa phương minh chứng cho xu hướng “du lịch bằng vị giác” ngày càng rõ nét.

Món mì trường thọ cầu sống lâu dịp Tết của Trung Quốc. Ảnh Morgane Recipes

Nếu muốn khởi đầu hành trình du xuân bằng những món ăn mang lộc đầu năm, dưới đây là những gợi ý giàu bản sắc văn hóa.

Dương Sóc (Trung Quốc): Ăn cá để “năm nào cũng có dư”

Giữa khung cảnh núi đá vôi trùng điệp và dòng Ly Giang uốn lượn, Dương Sóc trở nên thơ mộng hơn vào dịp Tết Nguyên đán. Trên mâm cơm đầu năm của người Hoa, cá là món ăn gần như bắt buộc. Từ “yu” (cá) đồng âm với “dư”, mang ý nghĩa năm mới dư dả tiền tài, của cải.

Dương Sóc (Trung Quốc): Ăn cá để “năm nào cũng có dư”. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Cá thường được chế biến nguyên con – hấp gừng hành hoặc om xì dầu – tượng trưng cho sự tròn đầy. Theo phong tục, gia đình sẽ không ăn hết toàn bộ con cá, để lại một phần như cách “giữ lại phúc lộc”.

Du khách đến đây dịp xuân có thể thưởng thức cá tươi tại nhà hàng ven sông, hòa mình vào lễ hội đèn lồng và cảm nhận nhịp sống chậm rãi nhưng rộn ràng của phố núi.

Jeonju (Hàn Quốc): Bát canh bánh gạo đánh dấu thêm một tuổi mới

Mỗi dịp Seollal Tết cổ truyền Hàn Quốc người dân Jeonju lại quây quần bên bát tteokguk nóng hổi. Theo quan niệm dân gian, ăn một bát canh bánh gạo là chính thức “thêm” một tuổi mới.

Bát canh bánh gạo đánh dấu thêm một tuổi mới. Ảnh Naver

Những lát bánh gạo trắng cắt mỏng hình bầu dục gợi hình ảnh đồng tiền cổ, biểu trưng cho tài lộc. Nước dùng trong veo ninh từ thịt bò, điểm thêm trứng thái sợi và rong biển tạo nên hương vị thanh nhã, tinh tế đúng chất ẩm thực Jeonju.

Du khách có thể kết hợp thưởng thức món ăn này với chuyến tham quan làng Hanok cổ kính, nơi lưu giữ nguyên vẹn kiến trúc truyền thống Hàn Quốc.

Ipoh (Malaysia): Tung cao yu sheng để đón vận may

Ở Ipoh, cộng đồng người Hoa đón Tết bằng nghi thức “lo hei” đầy hào hứng. Trung tâm của nghi thức này là yu sheng món gỏi cá sống rực rỡ sắc màu.

Trước khi thưởng thức, mọi người cùng dùng đũa trộn và tung cao món ăn trong tiếng chúc tụng. Càng tung cao, vận may được tin rằng càng lớn. Từng nguyên liệu như cà rốt, củ cải, mè rang hay cá hồi đều mang thông điệp tốt lành: phát đạt, thịnh vượng, hòa hợp.

Tung cao yu sheng để đón vận may. Ảnh Vntravel

Không chỉ có ẩm thực, Ipoh còn hấp dẫn bởi khu phố cổ hoài niệm, những ngôi chùa trong hang đá vôi và chợ đêm nhộn nhịp suốt mùa lễ hội.

Huế (Việt Nam): Bánh chưng tinh hoa đất trời ngày Tết

Tết ở Huế mang sắc thái trang trọng và sâu lắng. Trong căn bếp đỏ lửa cuối năm, nồi bánh chưng nghi ngút khói là hình ảnh quen thuộc của sự sum họp.

﻿Bánh chưng tinh hoa đất trời ngày Tết. Ảnh MIA

Bánh chưng với lớp nếp xanh, nhân đậu vàng và thịt heo béo ngậy tượng trưng cho đất, cho ước mong đủ đầy. Việc cả gia đình cùng ngồi gói bánh, canh lửa suốt đêm là nghi thức gắn kết các thế hệ.

Du khách đến Huế dịp đầu xuân có thể dạo chợ hoa, lễ chùa cầu an, tham quan Đại Nội hay thả bước bên sông Hương để cảm nhận vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hương vị Tết truyền thống.

Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc): Bánh chẻo và mì trường thọ lời chúc dài lâu

Tại Đài Bắc, Tết Nguyên đán là dịp gia đình sum họp bên những món ăn tượng trưng cho tài lộc và sức khỏe. Bánh chẻo (jiaozi) có hình dáng giống thỏi vàng cổ, biểu trưng cho của cải. Người ta tin rằng ăn càng nhiều bánh chẻo, năm mới càng phát đạt.

Bánh chẻo lời chúc dài lâu. Ảnh Vntravel

Bên cạnh đó, mì trường thọ với sợi mì dài không cắt thể hiện mong ước sống lâu, còn chân giò mang ý nghĩa “giữ” vận may ở lại trong nhà. Dịp này, khu phố Dihua trở thành chợ Tết sôi động, nơi du khách có thể tìm thấy đủ loại đặc sản truyền thống

Du xuân châu Á không chỉ là chuyến đi ngắm cảnh mà còn là hành trình khám phá những tầng sâu văn hóa qua từng món ăn. Mỗi chiếc bánh, mỗi bát canh hay mỗi nghi thức ẩm thực đều ẩn chứa niềm tin về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Và đôi khi, để cảm nhận trọn vẹn tinh thần năm mới, chỉ cần bắt đầu bằng một bữa ăn mang theo lời chúc may mắn của vùng đất mình đặt chân tới.