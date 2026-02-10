Hà Nội

Tọa độ ngắm hoa mận, đào rừng nở rộ ở miền Bắc ngày giáp Tết

Du lịch

Tọa độ ngắm hoa mận, đào rừng nở rộ ở miền Bắc ngày giáp Tết

Giáp Tết, vùng cao miền Bắc bước vào mùa hoa rực rỡ nhất năm với mận trắng, đào hồng, cải vàng nở khắp núi đồi, bản làng, níu chân du khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa những ngày cuối năm, khi nhịp sống dần chậm lại, vùng cao phía Bắc bắt đầu khoác lên mình tấm áo xuân rực rỡ. Ảnh Ba đứa mình
Hoa mận trắng tinh khôi, đào rừng hồng phấn, cải vàng óng ánh… lần lượt bung nở, biến núi rừng thành bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc, khiến ai cũng muốn xách ba lô lên đường. Ảnh Ba đứa mình
Trong số những điểm đến ngắm hoa được yêu thích nhất miền Bắc dịp cuối năm, Mộc Châu luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Khi Tết Nguyên đán cận kề, cao nguyên này như được phủ một lớp tuyết trắng bởi mùa hoa mận nở rộ. Ảnh Ba đứa mình
Từ Pa Phách, Tân Lập đến Lóng Luông, những vườn mận nối nhau khoe sắc, trải dài trên sườn đồi và len lỏi vào từng bản nhỏ, tạo nên khung cảnh nên thơ đặc trưng của mùa xuân vùng cao. Giữa sắc trắng tinh khôi ấy, những tán đào phai hồng nhạt bắt đầu bung nở, điểm xuyết thêm nét mềm mại cho cao nguyên đá. Dưới thung lũng, cánh đồng cải vàng rực rỡ trong nắng xuân cũng trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ của du khách mỗi độ giáp Tết. Ảnh Ba đứa mình
Rời Mộc Châu, hành trình du xuân tiếp tục đưa du khách đến Sa Pa, nơi mùa xuân về trong làn sương mỏng và cái lạnh dịu nhẹ đặc trưng. Những ngày đầu năm, Sa Pa khoác lên mình tấm áo mới với hoa mận trắng và hoa đào phai nở rộ khắp các sườn núi, thung lũng. Từ trung tâm thị trấn, khu Hàm Rồng cho đến những bản làng yên bình như Tả Van, Tả Phìn, sắc xuân hiện diện ở khắp mọi nơi. Ảnh Hoàng Dưỡng
Đào phai loài hoa được xem là linh hồn của mùa xuân Sa Pa bung nở trên những gốc đào cổ thụ xù xì, mang đến vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy sức sống. Ghé Sa Pa dịp này, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn cảm nhận rõ không khí đón Tết sớm, đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào vùng cao. Ảnh Huy áo hoa
Nếu muốn tìm một không gian xuân vừa hoang sơ vừa cuốn hút, Tà Xùa và Xím Vàng là lựa chọn không nên bỏ qua. Những ngày cuối năm, Tà Xùa không chỉ quyến rũ bởi biển mây mà còn khiến du khách say lòng với sắc đào rừng và hoa mận nở rộ. Hoa hiện diện từ lối vào các homestay, quán cà phê nhỏ xinh cho đến những cung đường dẫn ra thảo nguyên. Ảnh diephuudat
Trên hành trình vượt khoảng 20km đường đèo từ Tà Xùa sang Xím Vàng, sắc đào rừng nhuộm hồng khắp các sườn núi, thấp thoáng bên dưới là những nếp nhà của người H’Mông nép mình giữa thiên nhiên hùng vĩ. Sự hòa quyện giữa núi rừng, hoa xuân và nhịp sống bản địa tạo nên một bức tranh mùa xuân vừa bình yên, vừa đầy mê hoặc. Ảnh Internet
Giáp Tết, miền Bắc không ồn ào mà đẹp theo cách rất riêng chậm rãi, tinh khôi và giàu cảm xúc. Một chuyến du xuân ngắm hoa nơi vùng cao không chỉ là hành trình khám phá cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là dịp để tạm gác lại nhịp sống bận rộn, đón mùa xuân theo cách nhẹ nhàng nhất, giữa núi rừng đang độ đẹp nhất trong năm. Ảnh diephuudat
Vân Giang (Tổng hợp)
#Mùa hoa miền Bắc #Du lịch vùng cao #Hoa mận và đào mùa xuân #Khám phá Mộc Châu và Sa Pa #Văn hóa bản địa Tết sớm #Chuyến du xuân bình yên

