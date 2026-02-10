Bãi Thùng tọa độ camping '4 không' hoang sơ bên cung đường Vĩnh Hy

Hà Nội

Du lịch

Ẩn mình dưới cung đường Vĩnh Hy, Bãi Thùng là tọa độ camping “4 không” hiếm có, mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, biển êm và bầu trời sao rực rỡ.

Ẩn mình dưới cung đường ven biển Vĩnh Hy, Bãi Thùng được cộng đồng du lịch ví như một “ốc đảo” tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống hiện đại. Nơi đây nổi tiếng với quy tắc 4 không: không điện, không nước ngọt, không sóng wifi và không khói bụi, mang đến trải nghiệm cắm trại thuần khiết giữa thiên nhiên hoang sơ. Ảnh crystalbay
Bãi Thùng sở hữu địa hình độc đáo với bãi cát trắng mịn nằm lọt giữa những vách đá granite dựng đứng. Cấu trúc tự nhiên này giúp chắn gió hiệu quả, khiến mặt biển luôn êm đềm, trong xanh. Nhờ chưa bị bê tông hóa hay khai thác du lịch đại trà, cảnh quan nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên bản hiếm có. Ảnh crystalbay
Thời điểm lý tưởng để camping Bãi Thùng kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8 hằng năm. Mùa khô mang đến bầu trời xanh ngắt, nắng ổn định, biển lặng và nước trong vắt, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Du khách nên tránh đi vào mùa mưa bão từ tháng 10 đến tháng 12 khi gió chướng mạnh và đường xuống bãi trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm. Ảnh Trung Van Nguyen
Đến Bãi Thùng, du khách có thể dựng lều, tổ chức tiệc nướng hải sản bên bờ biển, lặn ngắm san hô sát bờ, câu cá, bắt nhum hay chèo SUP trên mặt nước lặng. Ảnh Thanh Tuấn
Ban đêm, không gian không ánh điện biến nơi đây thành điểm ngắm sao lý tưởng, thậm chí có thể quan sát dải ngân hà bằng mắt thường. Ảnh Thanh Tuấn
Camping tại tọa độ “4 không” đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Du khách bắt buộc mang theo đủ nước ngọt, đèn chiếu sáng, pin sạc dự phòng và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc không xả rác, giữ gìn môi trường tự nhiên. Việc đi theo nhóm cũng được khuyến khích để đảm bảo an toàn. Ảnh Thanh Tuấn
Với lịch trình 2 ngày 1 đêm, du khách có thể xuất phát từ Phan Rang hoặc sân bay Cam Ranh, di chuyển theo cung đường biển Vĩnh Hy, dựng trại và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời. Trên đường về, có thể kết hợp tham quan Hang Rái hoặc ghé làng nho Thái An. Ảnh Thanh Tuấn
Không dành cho những ai tìm kiếm tiện nghi, Bãi Thùng là lựa chọn lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, muốn tạm rời xa phố thị để tận hưởng cảm giác tự do và yên bình giữa biển trời hoang sơ. Ảnh crystalbay
