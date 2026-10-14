Trái cây nhập khẩu giảm giá, từ hàng cao cấp thành lựa chọn đi chợ hằng ngày

Từng được xem là mặt hàng phân khúc biếu tặng cao cấp, nhiều loại trái cây nhập khẩu hiện được bán rộng rãi tại Hà Nội với mức giá dễ tiếp cận.

Trái cây ngoại giảm giá, xuất hiện từ siêu thị đến chợ dân sinh

Tại nhiều siêu thị và cửa hàng hoa quả ở Hà Nội, các loại táo, nho, cam và hồng nhập khẩu được bày bán với mức giá đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Một số dòng táo Envy nhập khẩu, loại 4 quả/kg, tại hệ thống WinMart ở khu vực Cầu Giấy được niêm yết khoảng 125.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức trên 200.000 đồng/kg trước đây. Trong khi đó, một số dòng táo nhập khẩu khác có giá từ 49.000 đồng/kg.

Ở các chợ đầu mối và chợ dân sinh, mức giá còn cạnh tranh hơn. Nho mẫu đơn Trung Quốc hiện được bán khoảng 30.000-40.000 đồng/kg, còn nho ngón tay đen giảm xuống 40.000-50.000 đồng/kg, thay vì khoảng 200.000 đồng/kg trước đó. Cam vàng nhập khẩu có giá quanh 25.000 đồng/kg; một số loại táo, hồng giòn và hồng ngọt đầu mùa được bán với giá chỉ từ 10.000-20.000 đồng/kg.

Không chỉ những loại quả quen thuộc, một số mặt hàng từng được xem là hiếm cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đào tiên ruột đỏ có nguồn gốc Trung Quốc, trước đây chủ yếu được đưa về qua đường hàng không với giá có thời điểm lên tới 250.000 đồng/kg, nay được bán tại nhiều cửa hàng và xe hàng ở Hà Nội với giá từ 40.000 đồng/kg.

Mức giá giảm giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn khi mua trái cây nhập khẩu, thay vì chỉ sử dụng trong những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, giá bán thực tế vẫn phụ thuộc vào chủng loại, chất lượng, thời điểm nhập hàng và kênh phân phối.

Nguồn cung và ưu đãi thuế tạo lợi thế cạnh tranh

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới (COTAB), Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), diễn biến này phản ánh tính chu kỳ của thị trường nông sản quốc tế. Khi các nước xuất khẩu bước vào mùa thu hoạch, lượng hàng tăng lên, tạo điều kiện để giá bán giảm và hàng hóa được phân phối rộng rãi hơn.

Số liệu thống kê cho thấy Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp rau quả lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 40,88% thị phần nhập khẩu. Trong tháng 8/2026, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc đạt 136,33 triệu USD, tăng 11,4% so với tháng trước và tăng 63,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 867,16 triệu USD, tăng 51,1%.

Mỹ đứng thứ hai với kim ngạch nhập khẩu rau quả đạt 504,56 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 29,7% so với cùng kỳ, chiếm 23,65% thị phần. Những con số này cho thấy nguồn cung trái cây từ các thị trường nước ngoài đang giữ vai trò đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, chính sách thuế quan cũng góp phần cải thiện khả năng cạnh tranh về giá của trái cây nhập khẩu. Các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP và ACFTA tạo điều kiện cắt giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng, trong đó một số sản phẩm có thể được hưởng thuế suất 0% khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về xuất xứ và quy định liên quan.

Đáng chú ý, theo Nghị định 73/2025/NĐ-CP ban hành cuối tháng 3/2025, thuế nhập khẩu ưu đãi MFN đối với táo tươi được điều chỉnh từ 8% xuống 5%, còn cherry giảm từ 10% xuống 5%. Một số loại hạt như hạnh nhân và hạt dẻ cười cũng được giảm thuế về mức 5%.

Đối với hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc, ưu đãi từ Hiệp định ACFTA tiếp tục tạo lợi thế cho nhiều mặt hàng rau quả khi nhập khẩu vào Việt Nam, với mức thuế có thể về 0% nếu đáp ứng các điều kiện áp dụng.

Sự kết hợp giữa nguồn hàng theo mùa, mạng lưới phân phối ngày càng rộng và các chính sách thuế quan đang góp phần đưa trái cây ngoại đến gần hơn với người tiêu dùng. Dù vậy, mức giá tại điểm bán vẫn chịu tác động của chi phí vận chuyển, bảo quản, hao hụt và các khâu trung gian trước khi sản phẩm đến tay khách hàng.