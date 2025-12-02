Toyota Việt Nam bán ra gần 8.000 xe trong tháng 11/2025

Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross HEV 2025 tại Việt Nam.

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 7.731 xe, bao gồm 2.617 xe lắp ráp trong nước và 5.114 xe nhập khẩu nguyên chiếc và nâng tổng doanh số tích lũy năm 2025 tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe Toyota Việt Nam đạt gần 8.000 xe trong tháng 11/2025

Trong tháng 11/2025, doanh số xe Hybrid Electric của TMV đạt 831 xe, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024. Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus bán được 222 xe trong tháng 11. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 15.674 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Trong tháng 11/2025, Yaris Cross ghi dấu ấn khi duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của TMV với 1.720 xe bán ra. Đứng ở vị trí tiếp theo là mẫu sedan Vios với doanh số đạt 1.554 xe. Bên cạnh đó, các mẫu xe Corolla Cross, Innova Cross và Veloz Cross cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định với doanh số lần lượt đạt 988 xe, 811 xe và 811 xe.