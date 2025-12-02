Hà Nội

Xe

Toyota Việt Nam bán ra gần 8.000 xe trong tháng 11/2025

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 11/2025 đạt 7.953 xe (bao gồm xe Lexus).

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross HEV 2025 tại Việt Nam.

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 7.731 xe, bao gồm 2.617 xe lắp ráp trong nước và 5.114 xe nhập khẩu nguyên chiếc và nâng tổng doanh số tích lũy năm 2025 tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

1-246.jpg
Doanh số xe Toyota Việt Nam đạt gần 8.000 xe trong tháng 11/2025

Trong tháng 11/2025, doanh số xe Hybrid Electric của TMV đạt 831 xe, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024. Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus bán được 222 xe trong tháng 11. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 15.674 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

2-5596.jpg
Trong tháng 11/2025, doanh số xe Hybrid Electric của TMV đạt 831 xe.

Trong tháng 11/2025, Yaris Cross ghi dấu ấn khi duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của TMV với 1.720 xe bán ra. Đứng ở vị trí tiếp theo là mẫu sedan Vios với doanh số đạt 1.554 xe. Bên cạnh đó, các mẫu xe Corolla Cross, Innova Cross và Veloz Cross cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định với doanh số lần lượt đạt 988 xe, 811 xe và 811 xe.

Xe

"Soi" Toyota Innova Cross 2.0G cắt trang bị, giá 730 triệu tại Việt Nam

Toyota Việt Nam (TMV) vừa phiên bản 2.0G của Toyota Innova Cross. Mẫu xe này sẽ chính thức có mặt tại các đại lý của Toyota trên toàn quốc từ tháng 12/2025.

1-1716.jpg
Kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam vào năm 2023, mẫu xe MPV Toyota Innova Cross đã nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ thiết kế đậm chất SUV, không gian rộng rãi đặc trưng của dòng MPV đa dụng cùng hàng loạt trang bị tiện nghi và tính năng an toàn hàng đầu phân khúc.
11.jpg
Ngay lập tức mẫu Innova Cross này đã liên tục góp mặt trong nhóm những MPV bán chạy nhất thị trường Việt. Chỉ trong hơn 2 năm vừa qua, đã có 12.727 xe được khách hàng tin tưởng lựa chọn, đưa mẫu xe vươn lên Top 1 phân khúc xe MPV cỡ nhỏ đa dụng.
Xem chi tiết

Xe

Toyota Innova Cross bản giá rẻ sắp về Việt Nam, khoảng 755 triệu đồng

Mới đây, fanpage chính thức của Toyota Việt Nam đã hé lộ về một mẫu xe sắp ra mắt, với ký tự “INN…” Động thái này gần như xác nhận Innova Cross mới sắp ra mắt.

1.jpg
Hiện tại, Toyota Innova Cross đang được bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản: Innova Cross V (xăng) giá 825 triệu đồng và Innova Cross HEV (hybrid): giá 1,005 tỷ đồng. Mức giá này được cho là vượt xa tầm tiếp cận của nhóm khách hàng truyền thống từng chọn Innova E MT chạy dịch vụ.
6.jpg
Vì vậy, việc Toyota chuẩn bị tung ra thị trường một phiên bản tiêu chuẩn có giá thấp hơn, dự kiến dao động khoảng 750 - 755 triệu đồng, được xem là bước đi nhằm “lấp khoảng trống” trong phân khúc MPV phục vụ dịch vụ. Theo các nguồn tin nội bộ, phiên bản mới nhiều khả năng mang tên Innova Cross 2.0G, nằm dưới hai bản hiện bán là 2.0V và 2.0HEV.
Xem chi tiết

Xe

Toyota Hilux 2026 tăng giá mạnh khi về Việt Nam, bản cao nhất tới 1,1 tỷ

Một số đại lý vừa tiết lộ mức giá dự kiến cho Toyota Hilux 2026 có thể sẽ khởi điểm từ 800 triệu và chạm ngưỡng 1,1 tỷ đồng khi bán chính hãng tại Việt Nam.

2-76.jpg
Mới đây, nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho phiên bản mới của dòng bán tải này, tiết lộ thời điểm giao xe vào khoảng tháng 1/2026 – tức kịp trước Tết Nguyên đán. Mức giá chính thức vẫn chưa được Toyota Việt Nam công bố, nhưng dự đoán từ 800 triệu và chạm ngưỡng 1,1 tỷ đồng.
1-5517.jpg
Tuy nhiên việc Hilux mới tăng giá là điều dễ hiểu nếu nhìn vào khung giá tại thị trường Thái Lan, nơi các biến thể Hilux cabin kép đang được bán với mức từ 895.000 đến 1.366.000 baht (tương đương 727 triệu đến 1,11 tỷ đồng).
Xem chi tiết

