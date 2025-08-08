Toyota phát triển bán tải hybrid cỡ nhỏ, ra mắt vào năm 2026

Hãng xe Toyota Nhật bản được cho là đang phát triển một mẫu bán tải hybrid cỡ nhỏ hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Theo một số nguồn tin, Toyota đang trong quá trình hoàn thiện một dòng bán tải hoàn toàn mới, sử dụng cấu trúc khung liền khối (unibody) tương tự các mẫu crossover thay vì khung rời như các dòng bán tải truyền thống.

Mục tiêu của mẫu xe là nhắm đến nhóm người dùng trẻ sống tại đô thị – những người đang tìm kiếm một mẫu xe mang phong cách “lifestyle”, nhỏ gọn, dễ sử dụng trong thành phố nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu chở đồ nhẹ hoặc đi dã ngoại cuối tuần.

Dù hiện tại Toyota chưa công bố chính thức bất kỳ hình ảnh hay thông tin chi tiết nào, nhưng bản dựng kỹ thuật số của nghệ sĩ Theottle đã phần nào hé lộ kiểu dáng của mẫu xe mới: nhỏ gọn, hiện đại, thân thiện và dễ sử dụng, khác biệt hoàn toàn với các mẫu bán tải truyền thống to lớn, góc cạnh.

Dự kiến, xe sẽ có kích thước nhỏ hơn cả RAV4 - mẫu crossover hạng C hiện tại của hãng và có thể được xây dựng trên nền tảng TNGA-K (dùng cho RAV4, Camry) hoặc TNGA-C (dùng cho Corolla, C-HR).

Đặc biệt, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của mẫu xe này có thể đạt quãng đường chạy thuần điện lên tới hơn 100 km. Đây sẽ là lợi thế lớn của Toyota khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và yêu cầu giảm phát thải ngày càng gia tăng tại nhiều thị trường.

Toyota với hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển công nghệ hybrid được xem là cái tên có đủ năng lực để cạnh tranh trực diện. Việc hãng chuẩn bị ra mắt một mẫu bán tải PHEV cỡ nhỏ có thể xem là bước đi chiến lược nhằm giành lại thị phần từ tay Ford, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm hướng tới người tiêu dùng đô thị.

Khả năng cao Toyota sẽ sản xuất mẫu bán tải hybrid mới ngay tại thị trường Mỹ, rồi sau đó xuất khẩu ngược về Nhật Bản. Trong bối cảnh các rào cản thương mại giữa hai quốc gia đang dần được tháo gỡ và chi phí logistics ngày càng cạnh tranh, kịch bản này được đánh giá là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, Chủ tịch Toyota - ông Akio Toyoda từng nhiều lần nhấn mạnh chiến lược "tạo ra xe cho thị trường địa phương tại chính thị trường đó", đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu bằng việc xuất khẩu từ những trung tâm sản xuất chủ lực. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần hiếm hoi Toyota đảo chiều chuỗi cung ứng từ Mỹ về châu Á - một hướng đi mới trong chiến lược toàn cầu của hãng.

Nếu được thương mại hóa, đây có thể là mẫu bán tải tiết kiệm nhiên liệu nhất mà Toyota từng sản xuất. Trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản đang nỗ lực nhấn mạnh giá trị về độ bền, chi phí sở hữu thấp và sự thực dụng thì mẫu bán tải hybrid mới sẽ là sự kết hợp giữa truyền thống và xu hướng tiêu dùng hiện đại.