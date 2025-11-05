Hà Nội

Tóc Tiên theo đuổi phong cách quyến rũ làm netizen 'khó thở'

Cộng đồng trẻ

Mới đây, Tóc Tiên một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh khoe sắc vóc gợi cảm cùng thần thái cuốn hút.

Thiên Anh
Trên trang cá nhân, Tóc Tiên chia sẻ bộ ảnh mới nóng bỏng đến nghẹt thở kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Thiên thần sa ngã".
Trong loạt ảnh mới, Tóc Tiên diện váy hai dây đỏ nổi bật, kết hợp cùng corset tím ôm sát tôn trọn đường cong gợi cảm. Thiết kế này khéo léo khoe bờ vai trần, vòng eo nhỏ của nữ ca sĩ.
Ca sĩ Tóc Tiên khoe sắc vóc gợi cảm, đường cong nóng bỏng trong bộ ảnh mới
Cư dân mạng "nghẹt thở" khi xem từng bức hình của giọng ca sinh năm 1989
Nữ ca sĩ không ít lần khiến dân mạng náo loạn với những bức ảnh khoe body săn chắc.
Vóc dáng bốc lửa của Tóc Tiên là thành quả của quá trình luyện tập thể thao chăm chỉ.
Tấm lưng mảnh mai của cô khiến nhiều netizen phát xuýt xoa
Vào đầu tháng 10 vừa qua, Tóc Tiên từng gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, làm dấy lên nghi vấn cô đã can thiệp “dao kéo” để chỉnh sửa mũi. Trước những bàn tán sôi nổi từ cư dân mạng, nữ ca sĩ nhanh chóng lên tiếng làm rõ.
Tóc Tiên khẳng định hình ảnh gây tranh cãi thực chất là tạo hình có chủ đích theo ý tưởng riêng của cô. Nữ ca sĩ chia sẻ, hơn ai hết, cô hiểu rõ bản thân phù hợp với điều gì và luôn chủ động thử nghiệm để mang đến hình ảnh mới mẻ, khác biệt trong mắt công chúng.
Ca sĩ Tóc Tiên bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 13 tuổi. Tính đến nay, giọng ca sinh năm 1989 đã có hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng - vừa sở hữu giọng hát nội lực, vừa có phong cách thời trang cá tính, hiện đại.
#Phong cách quyến rũ của Tóc Tiên #Ảnh khoe sắc vóc gợi cảm #Ảnh hưởng mạng xã hội #Thần thái cuốn hút #Xu hướng thời trang nghệ sĩ #Tóc Tiên

