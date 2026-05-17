Cái bắt tay lịch sử giữa ông Tập và ông Trump tại Bắc Kinh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh với lễ đài trang trọng và 21 phát đại bác trong chuyến thăm quan trọng.
Doanh nghiệp dược Việt lần lượt rơi vào tay ngoại
Livzon (Trung Quốc) chi 6.000 tỉ đồng thâu tóm 67% cổ phần Imexpharm. Trước đó, Dược Hậu Giang, Domesco, Pymepharco đã về tay các tập đoàn Nhật, Mỹ, Đức.
Thuật toán mạng xã hội bủa vây trẻ: Lá chắn nào để an toàn?
Mạng xã hội dùng thuật toán giữ chân trẻ em, khiến các em khó tự kiểm soát. Nhiều chuyên gia giáo dục kêu gọi gia đình và nhà trường chung tay hạn chế tác hại.
KPI, deadline vắt kiệt sức lao động: Hơn 840.000 ca tử vong mỗi năm
ILO ước tính áp lực KPI, deadline gây hơn 840.000 ca tử vong mỗi năm. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cảnh báo ranh giới công việc - đời sống bị xóa nhòa.
Nguy cơ siêu El Nino tái diễn năm 2026, đe dọa thế giới
Chuyên gia cảnh báo siêu El Nino 2026 có thể gây ra hậu quả nặng nề về khí hậu, ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực và môi trường.
Lầu Năm Góc giải mật 162 hồ sơ UFO, giới khoa học nói gì?
Chuyên gia Đại học Harvard, Viện SETI và AARO cho rằng 162 hồ sơ UFO của Lầu Năm Góc chưa có bằng chứng về người ngoài hành tinh.
Hàn Quốc sắp đưa robot ra chiến trường vì thiếu lính trầm trọng
Quân đội Hàn Quốc giảm 20% quân số trong sáu năm, buộc Bộ Quốc phòng nước này tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai robot chiến đấu mới.
Bụi mù mịt tại dự án mở rộng tuyến đường nối Tố Hữu với đường 70 kéo dài
Sau gần một thập kỷ thi công, tuyến đường nối phố Tố Hữu với đường 70 kéo dài qua Đại Mỗ vẫn trong cảnh ngổn ngang, bụi bẩn và ùn tắc.
Bác sĩ cảnh báo sai lầm khi dùng nồi chiên không dầu
Bác sĩ Lê Thị Hương Giang từ Bệnh viện 19-8 cảnh báo nhiều người lầm tưởng nồi chiên không dầu lành mạnh tuyệt đối, dẫn đến lười vệ sinh và cài nhiệt quá cao.
Agentic AI: Thế hệ AI mới biết suy nghĩ, tự tấn công mạng
Thế hệ AI mới tự động viết mã tấn công thời gian thực, rút khai thác lỗ hổng từ tuần xuống phút. Chuyên gia cảnh báo doanh nghiệp cần nâng cao phòng thủ AI.