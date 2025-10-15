Hà Nội

Xe

TMV phát động chương trình sáng kiến An toàn Giao thông 2025

Toyota Việt Nam (TMV) vừa cùng Báo Dân Trí tổ chức Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025. Đây là năm thứ tư TMV đồng hành cùng chương trình.

Thảo Nguyễn
Video: Những tình huống toát mồ hôi nếu lái mới chưa từng trải qua.

Theo đó, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025 do Báo Dân Trí tổ chức lần thứ tư với quy mô toàn quốc trong vai trò là Nhà tài trợ chính. Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025 được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của cộng đồng.

1-2481.jpg
Toyota Việt Nam cùng Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025.

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 được tổ chức với quy mô trên toàn quốc dành cho cộng đồng bao gồm các công dân Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam hoặc nước ngoài, công dân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam có quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông, với 3 chủ đề ”Lướt mạng – Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống”, “Trao chìa vội vàng – Hậu quả ngỡ ngàng”. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng tìm kiếm và lan tỏa các sáng kiến tuyên truyền – giáo dục về an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, đặc biệt trong giới trẻ, đồng thời tạo sân chơi sáng tạo, góp phần cải thiện thực trạng giao thông tại Việt Nam.

Đây là năm thứ tư Toyota Việt Nam đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam với vai trò là Nhà tài trợ chính. Sau ba năm triển khai, chương trình đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

2-5502.jpg
Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa được Toyota tích cực thực hiện nhằm góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Hiện, Toyota đang trong quá trình chuyển đổi thành Công ty cung cấp giải pháp di chuyển với mong muốn mang đến sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người, đồng thời giảm thiểu những tác động của ngành công nghiệp ô tô, trong đó có tai nạn giao thông. Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa được Toyota tích cực thực hiện nhằm góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Toyota liên tục giới thiệu những mẫu xe an toàn với công nghệ tiên tiến để thể hiện những nỗ lực đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Kể từ khi thành lập, bên cạnh nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng, Toyota Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”. Theo đó, Toyota luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên các lĩnh vực như: An toàn giao thông, Giáo dục & Phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường và Văn hóa xã hội.

Trong đó, An toàn giao thông được coi là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, Toyota Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình như Toyota cùng em học an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông bao gồm các hoạt động: Phát sóng thông điệp An toàn giao thông trên VOV, Liveshow “Người bạn đường” và Liên hoan phim toàn quốc về An toàn Giao thông.

