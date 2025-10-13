Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tình hình Quân đội Ukraine ở mặt trận Pokrovsk hiện như thế nào?

Quân sự

Tình hình Quân đội Ukraine ở mặt trận Pokrovsk hiện như thế nào?

Tình hình quân đội Ukraine ở mặt trận Pokrovsk hiện nay ra sao? Những khu vực nào của họ đang bị quân Nga bao vây?

Tiến Minh
Hiện tại, mặt trận Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk (DPR) vẫn là một trong những khu vực căng thẳng nhất trên chiến trường Nga-Ukraine. Trong ba ngày qua, các chuyên gia quân sự Nga đã thảo luận sôi nổi về việc tình hình quân đội Ukraine (AFU) đang cầm cự như thế nào ở mặt trận Pokrovsk và liệu các đơn vị của họ có thực sự bị bao vây gần thị trấn Rodynske hay không?
Hiện tại, mặt trận Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk (DPR) vẫn là một trong những khu vực căng thẳng nhất trên chiến trường Nga-Ukraine. Trong ba ngày qua, các chuyên gia quân sự Nga đã thảo luận sôi nổi về việc tình hình quân đội Ukraine (AFU) đang cầm cự như thế nào ở mặt trận Pokrovsk và liệu các đơn vị của họ có thực sự bị bao vây gần thị trấn Rodynske hay không?
Thông tin từ khu vực này cho thấy mặc dù không có thông tin nào về một "vạc dầu đóng kín", nhưng tình hình của quân Ukraine tại đó thực sự vô cùng nguy cấp. Ví dụ, các video từ binh sĩ Lữ đoàn Jaeger Độc lập số 68 mang tên Oleksa Dovbush của AFU, cho thấy một lượng lớn phương tiện của họ và các đơn vị khác bị thiêu rụi.
Thông tin từ khu vực này cho thấy mặc dù không có thông tin nào về một "vạc dầu đóng kín", nhưng tình hình của quân Ukraine tại đó thực sự vô cùng nguy cấp. Ví dụ, các video từ binh sĩ Lữ đoàn Jaeger Độc lập số 68 mang tên Oleksa Dovbush của AFU, cho thấy một lượng lớn phương tiện của họ và các đơn vị khác bị thiêu rụi.
Điều này cho thấy quân đội Ukraine tại Pokrovsk đang gặp phải những vấn đề khó khăn lớn về bảo đảm hậu cần chiến dịch và hỗ trợ hỏa lực; khi toàn bộ khu vực xung quanh Pokrovsk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của pháo binh và máy bay không người lái Nga.
Điều này cho thấy quân đội Ukraine tại Pokrovsk đang gặp phải những vấn đề khó khăn lớn về bảo đảm hậu cần chiến dịch và hỗ trợ hỏa lực; khi toàn bộ khu vực xung quanh Pokrovsk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của pháo binh và máy bay không người lái Nga.
Quân Nga đã củng cố vị trí ở ngoại ô phía đông thị trấn chiến lược Rodynske (nằm ở ngoại ô phía bắc Pokrovsk) và đang tiến quân chậm rãi, xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine. Tình hình tác chiến ở khu vực phía nam cũng có vẻ tương tự.
Quân Nga đã củng cố vị trí ở ngoại ô phía đông thị trấn chiến lược Rodynske (nằm ở ngoại ô phía bắc Pokrovsk) và đang tiến quân chậm rãi, xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine. Tình hình tác chiến ở khu vực phía nam cũng có vẻ tương tự.
Kênh Rybar cho biết, trên hướng nam, các đơn vị xung kích của RFAF cũng đang tiến quân, nhưng tốc độ đã chậm lại do sự xuất hiện của một đợt tiếp viện khác của Ukraine, được Bộ Tổng tham mưu AFU rút từ mặt trận Sumy về.
Kênh Rybar cho biết, trên hướng nam, các đơn vị xung kích của RFAF cũng đang tiến quân, nhưng tốc độ đã chậm lại do sự xuất hiện của một đợt tiếp viện khác của Ukraine, được Bộ Tổng tham mưu AFU rút từ mặt trận Sumy về.
Tuy nhiên, việc RFAF chiếm được Novopavlivka, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xung kích của họ tiến hành các hoạt động tác chiến tiếp theo, đó là mở rộng đầu cầu, tiến tới kiểm soát hoàn toàn sườn phía nam để tấn công Pokrovsk.
Tuy nhiên, việc RFAF chiếm được Novopavlivka, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xung kích của họ tiến hành các hoạt động tác chiến tiếp theo, đó là mở rộng đầu cầu, tiến tới kiểm soát hoàn toàn sườn phía nam để tấn công Pokrovsk.
Các chuyên gia lưu ý rằng, Rodynske chỉ là một trong những nút thắt phòng thủ của AFU, và số phận của nó không phải là yếu tố then chốt đối với hoạt động tấn công của RFAF trong khu vực. Tuy nhiên, họ đồng ý rằng một khi quân Nga vượt qua được Rodinske, đà tiến công từ phía bắc về phía khu vực tập trung Pokrovsk-Myrnohrad sẽ được đẩy nhanh.
Các chuyên gia lưu ý rằng, Rodynske chỉ là một trong những nút thắt phòng thủ của AFU, và số phận của nó không phải là yếu tố then chốt đối với hoạt động tấn công của RFAF trong khu vực. Tuy nhiên, họ đồng ý rằng một khi quân Nga vượt qua được Rodinske, đà tiến công từ phía bắc về phía khu vực tập trung Pokrovsk-Myrnohrad sẽ được đẩy nhanh.
Cũng cần lưu ý rằng, hiện Bộ Tổng tham mưu AFU đã tập trung một số lượng lớn quân số và vũ khí trang bị tại khu vực Pokrovsk; không nơi nào khác trên mặt trận có lực lượng dày đặc như vậy. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc giữ Pokrovsk đối với Kiev.
Cũng cần lưu ý rằng, hiện Bộ Tổng tham mưu AFU đã tập trung một số lượng lớn quân số và vũ khí trang bị tại khu vực Pokrovsk; không nơi nào khác trên mặt trận có lực lượng dày đặc như vậy. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc giữ Pokrovsk đối với Kiev.
Tuy nhiên, ngay cả các nguồn tin Ukraine cũng lưu ý rằng các đơn vị Ukraine hoạt động trong khu vực này đang bị kiệt sức, do đó Bộ Tổng tham mưu AFU cũng ưu tiên lực lượng tiếp viện, nhằm nhanh chóng khắc phục tình hình để ngăn chặn mặt trận đột ngột sụp đổ.
Tuy nhiên, ngay cả các nguồn tin Ukraine cũng lưu ý rằng các đơn vị Ukraine hoạt động trong khu vực này đang bị kiệt sức, do đó Bộ Tổng tham mưu AFU cũng ưu tiên lực lượng tiếp viện, nhằm nhanh chóng khắc phục tình hình để ngăn chặn mặt trận đột ngột sụp đổ.
Bộ Tổng tham mưu AFU có thể hiểu điều này và hiểu được hậu quả, vì quân số, vũ khí của họ đang được tập trung vào Pokrovsk từ khắp nơi, nhằm ngăn chặn mặt trận sụp đổ. Hiện tại, hệ thống phòng thủ của AFU tại Pokrovsk đang đứng vững được chính là nhờ cách “tiêu hao nhanh lực lượng dự bị”. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài lâu.
Bộ Tổng tham mưu AFU có thể hiểu điều này và hiểu được hậu quả, vì quân số, vũ khí của họ đang được tập trung vào Pokrovsk từ khắp nơi, nhằm ngăn chặn mặt trận sụp đổ. Hiện tại, hệ thống phòng thủ của AFU tại Pokrovsk đang đứng vững được chính là nhờ cách “tiêu hao nhanh lực lượng dự bị”. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài lâu.
Trong khi Đại tướng Oleksandr Syrskyi tiếp tục tuyên bố, cuộc tấn công của Nga vào “mấu lồi” Dobropolsky đã bị chặn đứng và bản thân nhóm quân Nga bị cáo buộc là "bị bao vây". Nhưng trên thực tế, các đơn vị đột phá của Nga đã tiến gần Zolotoy Kolodez và mở rộng vùng kiểm soát của họ. Điều này được truyền thông Nga đưa tin.
Trong khi Đại tướng Oleksandr Syrskyi tiếp tục tuyên bố, cuộc tấn công của Nga vào “mấu lồi” Dobropolsky đã bị chặn đứng và bản thân nhóm quân Nga bị cáo buộc là "bị bao vây". Nhưng trên thực tế, các đơn vị đột phá của Nga đã tiến gần Zolotoy Kolodez và mở rộng vùng kiểm soát của họ. Điều này được truyền thông Nga đưa tin.
Các đơn vị tấn công từ Tập đoàn quân 51 thuộc Cụm quân Trung tâm tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát của họ gần Zolotoy Kolodez, nơi họ đã quay trở lại vào hôm qua. Liệu đây có phải là sự khởi đầu của một cuộc tấn công mới, hay quân Nga đang cố gắng "làm phẳng tuyến phòng thủ"; hiện vẫn còn chưa rõ.
Các đơn vị tấn công từ Tập đoàn quân 51 thuộc Cụm quân Trung tâm tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát của họ gần Zolotoy Kolodez, nơi họ đã quay trở lại vào hôm qua. Liệu đây có phải là sự khởi đầu của một cuộc tấn công mới, hay quân Nga đang cố gắng "làm phẳng tuyến phòng thủ"; hiện vẫn còn chưa rõ.
Tuy nhiên, xét theo thông tin thu được, các cuộc tấn công đang diễn ra không chỉ gần Zolotoy Kolodez, mà còn ở sườn phía tây của “mấu lồi”, nơi RFAF đã chiếm được ngôi làng Ivanivka một ngày trước đó. “Các nhóm tấn công RFAF chiếm giữ các vị trí mới ở phía đông nam làng Zolotoy Kolodez”, kênh DIVGEN đưa tin.
Tuy nhiên, xét theo thông tin thu được, các cuộc tấn công đang diễn ra không chỉ gần Zolotoy Kolodez, mà còn ở sườn phía tây của “mấu lồi”, nơi RFAF đã chiếm được ngôi làng Ivanivka một ngày trước đó. “Các nhóm tấn công RFAF chiếm giữ các vị trí mới ở phía đông nam làng Zolotoy Kolodez”, kênh DIVGEN đưa tin.
Kênh DIVGEN còn cho biết thêm, các đơn vị xung kích RFAF đã tiến vào Zolotoy Kolodez hôm qua, chiếm đóng phần phía nam và một phần khu vực trung tâm, bắt đầu các trận đánh tái chiếm lại ngôi làng. Giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt ở sườn phía đông của “mấu lồi” Dobropillya, nơi quân Nga đang cố gắng chiếm các ngôi làng Vladimirovka và Shakhove; tuy nhiên AFU kháng cự quyết liệt.
Kênh DIVGEN còn cho biết thêm, các đơn vị xung kích RFAF đã tiến vào Zolotoy Kolodez hôm qua, chiếm đóng phần phía nam và một phần khu vực trung tâm, bắt đầu các trận đánh tái chiếm lại ngôi làng. Giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt ở sườn phía đông của “mấu lồi” Dobropillya, nơi quân Nga đang cố gắng chiếm các ngôi làng Vladimirovka và Shakhove; tuy nhiên AFU kháng cự quyết liệt.
Truyền thông Ukraine gọi khu vực Dobropillya là "hố Pokrovskaya" do tổn thất cực kỳ lớn của AFU tại đây; những tổn thất này được cho là đã vượt quá tổn thất ở trận Bakhmut. Hơn nữa, tướng Syrsky đã “tất tay” tung các đơn vị tinh nhuệ nhất của AFU vào đây, bao gồm cả một phần lực lượng dự bị chiến lược.
Truyền thông Ukraine gọi khu vực Dobropillya là "hố Pokrovskaya" do tổn thất cực kỳ lớn của AFU tại đây; những tổn thất này được cho là đã vượt quá tổn thất ở trận Bakhmut. Hơn nữa, tướng Syrsky đã “tất tay” tung các đơn vị tinh nhuệ nhất của AFU vào đây, bao gồm cả một phần lực lượng dự bị chiến lược.
Sau hai tháng giao tranh, lực lượng tăng viện của AFU vào “mấu lồi” Dobropolye gần như đã cạn kiệt, dẫn đến cuộc phản công của họ dần “hụt hơi”; tạo điều kiện cho RFAF “lật ngược tình thế” ở đây, khi họ không chỉ chặn được đòn phản công của AFU, mà còn phản công tái chiếm lại các khu vực vừa bị quân Ukraine chiếm lại. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, DIVGEN).
Sau hai tháng giao tranh, lực lượng tăng viện của AFU vào “mấu lồi” Dobropolye gần như đã cạn kiệt, dẫn đến cuộc phản công của họ dần “hụt hơi”; tạo điều kiện cho RFAF “lật ngược tình thế” ở đây, khi họ không chỉ chặn được đòn phản công của AFU, mà còn phản công tái chiếm lại các khu vực vừa bị quân Ukraine chiếm lại. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, DIVGEN).
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/64934-za-schet-chego-derzhitsja-pokrovskij-front-vsu.html
#Mấu lồi Dobropolye #Pokrovsk #Quân đội Ukraine #Nga bao vây Pokrovsk #mặt trận Pokrovsk #Quân đội Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT