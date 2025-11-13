Hà Nội

Tình duyên gây chú ý của 2 á hậu Vũ Thúy Quỳnh - Quỳnh Anh

Giải trí

Tình duyên gây chú ý của 2 á hậu Vũ Thúy Quỳnh - Quỳnh Anh

1 năm sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam, Vũ Thúy Quỳnh hẹn hò doanh nhân Đức Phạm còn Quỳnh Anh gắn bó với TikToker Neyun. 

Vũ Thúy Quỳnh - doanh nhân Đức Phạm bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 9/2025. Cả hai tỏ ra khá thân thiết trong các buổi tập luyện pickleball. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm đeo đồng hồ đôi khi tham gia một sự kiện. Ảnh: Saostar.
Nàng hậu và chồng cũ của người mẫu Diệp Lâm Anh không lên tiếng về nghi vấn hẹn hò cho đến mới đây, cả hai công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Người Đưa Tin.
Đăng ảnh bên Vũ Thúy Quỳnh, Đức Phạm chú thích: "Yêu em". Ảnh: FB Đức Phạm.
Trước khi hẹn hò Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh bị nghi có mối quan hệ tình cảm trên mức đồng nghiệp với Hà Kino. Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh.
Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ trên Người Đưa Tin, Hà Kino là người bạn rất thân, giúp đỡ cô rất nhiều trong chặng đường thi hoa hậu Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh.
Tháng 10/2025, Á hậu Quỳnh Anh thừa nhận hẹn hò TikToker Neyun. Người đẹp đã đăng tải hình ảnh cùng bạn trai đón ngày 20/10. Ảnh: Instagram Quỳnh Anh.
Neyun liên tục công khai hình ảnh hẹn hò Quỳnh Anh. Ảnh: FB Neyun.
Đầu tháng 11, bạn trai Quỳnh Anh chia sẻ loạt ảnh du lịch. Ảnh: FB Neyun.
Quỳnh Anh và Neyun có nhiều khoảnh khắc tình tứ trong chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Neyun.
Năm 2024, Quỳnh Anh từng chia sẻ trên Vietnamnet, cô chưa từng hẹn hò. Ảnh: FB Neyun.
Neyun gây chú ý sau khi công khai chuyện tình cảm với Á hậu Quỳnh Anh. Ảnh: FB Neyun.
