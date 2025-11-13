Tình duyên gây chú ý của 2 á hậu Vũ Thúy Quỳnh - Quỳnh Anh

1 năm sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam, Vũ Thúy Quỳnh hẹn hò doanh nhân Đức Phạm còn Quỳnh Anh gắn bó với TikToker Neyun.
Bà xã Đoàn Văn Hậu khoe vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo trong bộ ảnh mùa thu, thể hiện phong cách thanh lịch, cuốn hút mọi ánh nhìn.
Không gian sống hàng nghìn mét vuông của Vân Trang ở TP HCM ngập tràn sức sống với đủ các loại hoa rực rỡ.
Nghiên cứu toàn cầu cho thấy nếu không hành động kịp thời, Trái Đất có thể mất 27% loài sinh vật vào cuối thế kỷ này.
Từ tháng 10 âm lịch, vận Điền Trạch (nhà cửa – đất đai – bất động sản) bắt đầu chuyển động mạnh, mở ra cơ hội an cư cho nhiều con giáp.
Một bộ tóc giả của người Ai Cập có niên đại 3.400 năm tuổi giúp giới nghiên cứu giải mã được bí ẩn thú vị.
Cuộc đếm ngược đến ngày thành phố Pokrovsk sụp đổ đã bắt đầu; Nga tuyên bố kiểm soát 99% thành phố, quân đội Ukraine đang sụp đổ trong hỗn loạn.
Miền Trung ngày càng hút khách với các tour trải nghiệm làm nông dân, nơi du khách vừa thư giãn giữa thiên nhiên trong lành, vừa khám phá đời sống làng quê.
Một thợ lặn đã may mắn quay được video về khơi bờ biển Cornwall, Anh về cá Wreckfish khổng lồ. Đây là loài cá tiền sử, hiếm khi xuất hiện gần mặt nước.
Một số công cụ bằng đá từ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ đã được tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ học ở bang Kedah, miền bắc Malaysia.
Google bổ sung trợ lý AI Gemini vào Google Maps tại Ấn Độ, hỗ trợ rảnh tay, cảnh báo an toàn và thông tin tuyến đường chi tiết.
Phiên bản 1 TB được niêm yết với giá 117,99 USD và hiện đang cho đặt trước với giá 109 USD trang web của SanDisk.
Không phải chip, điện mới là vấn đề lớn nhất kìm hãm sự phát triển AI. Trung Quốc đang có lợi thế rõ rệt so với Mỹ trong bài toán năng lượng.
Subaru Forester 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 2 phiên bản 2.5 i-L Eyesight và 2.5 i-S Eyesight, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Loạt hình ảnh mới của Sam khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh "hot girl tuổi teen" của cô nàng ngày nào.
Dự án kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) được gấp rút thi công, mang kỳ vọng giải quyết ùn tắc tại khu vực này.
Xuất hiện với vai trò nữ chính trong MV "Mục Hạ Vô Nhân", Phạm Nguyễn Lan Thy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi nhan sắc Á Đông.
Trước khi chính thức công khai tình cảm, doanh nhân Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau đầy thân mật.
Quân đội Nga đã khép chặt vòng vây xung quanh tàn quân Ukraine tại khu đô thị Myrnohrad ở thành phố Pokrovsk; quân Ukraine không thể thoát vây.
TikToker Hà Phương Boo vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao với bộ ảnh mới, nơi cô nàng hóa thân thành nàng thơ ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ.
Sau thành công ở Trung Quốc, BYD sẽ chính thức giới thiệu thương hiệu xe sang Yangwang tại Trung Đông vào năm 2026 và mở màn sẽ là mẫu SUV U8 Arabian Edition.