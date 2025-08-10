Hà Nội

Tìm thấy xưởng chế tạo lưỡi dao cổ 5.500 năm giấu bí mật chấn động

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học thuộc Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) bất ngờ tìm thấy vết tích của một xưởng chế tạo lưỡi dao cổ ở miền Nam Israel.

Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
Khi tiến hành khai quật tại vùng Kiryat Gat, các chuyên gia đến từ Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) bất ngờ khám phá ra một quần thể di tích cổ xưa độc đáo. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel (IAA).
Các cuộc thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, quần thể di tích này thực chất là một xưởng rèn lưỡi dao ước tính có niên đại khoảng 5.500 năm tuổi, thuộc thời kỳ đồ đồng sớm. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel (IAA).
Theo thông cáo báo chí của Cơ quan Cổ vật Israel, những con dao dài và sắc này được rèn từ những lõi đá lửa lớn. Đây một phát hiện đặc biệt hiếm gặp chưa từng có ở miền Nam Israel. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel (IAA).
Tiến sĩ Martin David Pasternak, Shira Lifshitz và Nathan Ben-Ari đến từ Cơ quan Cổ vật Israel đồng cho biết, xưởng này từng là trung tâm phân phối các lưỡi dao trên khắp khu vực Levant cổ xưa. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel (IAA).
Phát hiện đặc biệt này mang đến cái nhìn hiếm hoi về nền tảng xã hội và công nghệ của đời sống đô thị sơ khai ở Israel cổ đại. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel (IAA).
Du khách hiện có thể chiêm ngưỡng các hiện vật này trong các chuyến tham quan có hướng dẫn tại Cơ sở Khảo cổ Quốc gia ở Jerusalem. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel (IAA).
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Xưởng #lưỡi dao #chế tác #vũ khí #luyện kim

