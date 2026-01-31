Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tiết lộ sốc về tổ tiên dị hợm của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus

Giải mã

Tiết lộ sốc về tổ tiên dị hợm của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus

Guanlong là loài khủng long ăn thịt cổ xưa, cung cấp manh mối quan trọng về nguồn gốc của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus.

T.B (tổng hợp)
Là tổ tiên sớm của họ khủng long bạo chúa. Guanlong được xem là một trong những đại diện cổ xưa nhất của họ Tyrannosauroidea, giúp các nhà khoa học hiểu rõ quá trình tiến hóa trước khi xuất hiện T. rex khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Là tổ tiên sớm của họ khủng long bạo chúa. Guanlong được xem là một trong những đại diện cổ xưa nhất của họ Tyrannosauroidea, giúp các nhà khoa học hiểu rõ quá trình tiến hóa trước khi xuất hiện T. rex khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Sống ở kỷ Jura muộn. Loài khủng long này tồn tại cách đây khoảng 160 triệu năm, sớm hơn Tyrannosaurus rex gần 100 triệu năm trong lịch sử Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Sống ở kỷ Jura muộn. Loài khủng long này tồn tại cách đây khoảng 160 triệu năm, sớm hơn Tyrannosaurus rex gần 100 triệu năm trong lịch sử Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu mào xương lớn trên đầu. Đặc điểm nổi bật nhất của Guanlong là chiếc mào mỏng, rỗng trên hộp sọ, có thể dùng để phô diễn, nhận diện cá thể hoặc thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu mào xương lớn trên đầu. Đặc điểm nổi bật nhất của Guanlong là chiếc mào mỏng, rỗng trên hộp sọ, có thể dùng để phô diễn, nhận diện cá thể hoặc thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ hơn nhiều so với T. rex. Guanlong chỉ dài khoảng 3 mét và nặng chừng vài chục kilogram, cho thấy tổ tiên của bạo chúa từng có vóc dáng khá khiêm tốn. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ hơn nhiều so với T. rex. Guanlong chỉ dài khoảng 3 mét và nặng chừng vài chục kilogram, cho thấy tổ tiên của bạo chúa từng có vóc dáng khá khiêm tốn. Ảnh: Pinterest.
Có cơ thể thon gọn và nhanh nhẹn. Không giống các bạo chúa khổng lồ sau này, Guanlong có chân dài, thân hình nhẹ, phù hợp với lối sống săn mồi nhanh và linh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Có cơ thể thon gọn và nhanh nhẹn. Không giống các bạo chúa khổng lồ sau này, Guanlong có chân dài, thân hình nhẹ, phù hợp với lối sống săn mồi nhanh và linh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Hàm răng sắc nhưng chưa quá phát triển. Răng của Guanlong nhỏ và sắc, thích hợp để bắt con mồi nhỏ, phản ánh giai đoạn tiến hóa sớm của nhóm khủng long ăn thịt này. Ảnh: Pinterest.
Hàm răng sắc nhưng chưa quá phát triển. Răng của Guanlong nhỏ và sắc, thích hợp để bắt con mồi nhỏ, phản ánh giai đoạn tiến hóa sớm của nhóm khủng long ăn thịt này. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch được phát hiện tại Trung Quốc. Guanlong được tìm thấy ở Tân Cương, Trung Quốc, chứng minh rằng họ khủng long bạo chúa có nguồn gốc châu Á trước khi lan sang các châu lục khác. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch được phát hiện tại Trung Quốc. Guanlong được tìm thấy ở Tân Cương, Trung Quốc, chứng minh rằng họ khủng long bạo chúa có nguồn gốc châu Á trước khi lan sang các châu lục khác. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò then chốt trong nghiên cứu tiến hóa. Việc phát hiện Guanlong đã lấp đầy khoảng trống quan trọng trong sơ đồ tiến hóa, giúp giới khoa học hiểu rõ cách một nhóm khủng long nhỏ phát triển thành những kẻ săn mồi thống trị. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò then chốt trong nghiên cứu tiến hóa. Việc phát hiện Guanlong đã lấp đầy khoảng trống quan trọng trong sơ đồ tiến hóa, giúp giới khoa học hiểu rõ cách một nhóm khủng long nhỏ phát triển thành những kẻ săn mồi thống trị. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Nguồn gốc tổ tiên khủng long bạo chúa #Tiến hóa khủng long Tyrannosaurus #Đặc điểm loài Guanlong #Phát hiện hóa thạch Trung Quốc #Vai trò trong nghiên cứu tiến hóa khủng long

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT