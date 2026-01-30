Hà Nội

Giải mã

'Thuật biến hình' có một không hai của loài trăn đẹp nhất thế giới

Trăn cây xanh (Morelia viridis) là một trong những loài bò sát nhiệt đới quyến rũ nhất, nổi bật bởi màu sắc rực rỡ và lối sống trên tán rừng.

T.B (tổng hợp)
Bậc thầy ngụy trang trên cây. Màu xanh lục tươi giúp trăn cây xanh hòa lẫn hoàn hảo với tán lá rừng mưa New Guinea và bắc Australia, khiến con mồi và kẻ thù khó phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Con non có màu sắc hoàn toàn khác. Khi mới nở, trăn cây xanh thường có màu vàng chanh, cam hoặc đỏ gạch, sau đó dần chuyển sang xanh khi trưởng thành, một hiện tượng hiếm gặp ở các loài trăn. Ảnh: Pinterest.
Thói quen cuộn mình đặc trưng. Loài trăn này thường cuộn cơ thể thành các vòng gọn gàng trên cành cây, đặt đầu ở giữa để vừa nghỉ ngơi vừa sẵn sàng tấn công con mồi. Ảnh: Pinterest.
Hố cảm nhiệt cực kỳ nhạy bén. Trăn cây xanh sở hữu các hố cảm nhiệt dọc theo môi, cho phép chúng phát hiện động vật máu nóng ngay cả trong bóng tối hoàn toàn. Ảnh: Pinterest.
Chuyên săn mồi từ trên cao. Chúng phục kích chim, thằn lằn và động vật có vú nhỏ bằng cách thả người nhanh xuống từ cành cây, rồi siết chặt con mồi bằng cơ thể khỏe mạnh. Ảnh: Pinterest.
Ít khi di chuyển trên mặt đất. Hầu hết vòng đời của trăn cây xanh gắn liền với cây cối, hiếm khi chúng xuống đất. Ảnh: Pinterest.
Tính khí khá hung dữ. Dù không có nọc độc, trăn cây xanh nổi tiếng với phản xạ phòng vệ mạnh, sẵn sàng đớp nhanh nếu bị đe dọa hoặc làm phiền. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của rừng mưa nhiệt đới. Với vẻ ngoài ấn tượng và hành vi độc đáo, Morelia viridis được xem là một trong những loài trăn đẹp nhất thế giới, thường xuất hiện trong các tài liệu và tác phẩm nhiếp ảnh thiên nhiên. Ảnh: Pinterest.
#Hiện tượng đổi màu trăn cây xanh #Hành vi săn mồi từ trên cao #Ngụy trang và thích nghi môi trường rừng #Đặc điểm sinh học trăn nhiệt đới #Vai trò biểu tượng rừng mưa nhiệt đới

