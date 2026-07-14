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Kho tri thức

Tiết lộ sốc về tổ tiên đi bằng bốn chân của các loài cá voi

Trước khi trở thành những gã khổng lồ của đại dương, tổ tiên cá voi từng là những động vật có bốn chân sống trên đất liền.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ngày nay, Cá voi là những sinh vật hoàn toàn thích nghi với đại dương. Chúng không có chân sau, bơi bằng đuôi nằm ngang và phải ngoi lên mặt nước để hít thở. Thế nhưng, hóa thạch đã kể một câu chuyện hoàn toàn bất ngờ: tổ tiên xa xưa của cá voi từng là những động vật có bốn chân, đi lại trên cạn giống như nhiều loài thú có vú khác.

Ảnh: lumyd

Hành trình tiến hóa này bắt đầu cách đây khoảng 50 triệu năm, khi những động vật có vú sống gần sông, hồ và vùng ven biển dần thích nghi với môi trường nước để tìm kiếm thức ăn. Một trong những đại diện cổ xưa nhất được biết đến là Pakicetus, sống tại khu vực ngày nay là Pakistan. Nhìn bề ngoài, Pakicetus giống một loài thú bốn chân hơn là cá voi, nhưng cấu trúc hộp sọ và đặc biệt là xương tai đã cho thấy mối quan hệ gần gũi với cá voi hiện đại.

Ảnh: eldarzakirov

Tiếp theo là Ambulocetus, có tên gọi mang nghĩa "cá voi biết đi". Với cơ thể dài khoảng 3 mét, chân khỏe và bàn chân lớn, Ambulocetus có thể di chuyển trên cạn nhưng cũng bơi rất giỏi. Nhiều nhà cổ sinh vật học cho rằng nó săn mồi theo cách tương tự cá sấu ngày nay: ẩn mình dưới nước rồi bất ngờ lao lên tấn công con mồi. Đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, khi cá voi vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn cuộc sống trên đất liền.

Ảnh: behance

Qua hàng triệu năm, các thế hệ tiếp theo như Rodhocetus ngày càng thích nghi với môi trường biển. Chân sau dần ngắn lại và ít được sử dụng trong việc di chuyển, trong khi đuôi phát triển mạnh để tạo lực đẩy khi bơi. Lỗ mũi cũng dịch chuyển từ đầu mõm lên đỉnh đầu, cuối cùng hình thành lỗ thở đặc trưng của cá voi hiện đại. Những thay đổi này giúp chúng bơi nhanh hơn và lặn hiệu quả hơn trong đại dương.

Một trong những bằng chứng thú vị nhất là cá voi ngày nay vẫn còn dấu vết của quá khứ tiến hóa ấy. Bên trong cơ thể chúng vẫn tồn tại các xương chậu và xương chân sau rất nhỏ, không còn chức năng đi lại nhưng là "tàn tích" của đôi chân từng giúp tổ tiên chúng bước đi trên mặt đất. Ngoài ra, các nghiên cứu di truyền còn cho thấy cá voi có quan hệ họ hàng gần với các loài động vật móng guốc chẵn, đặc biệt là Hà mã.

Câu chuyện tiến hóa của cá voi là một trong những ví dụ rõ ràng và ấn tượng nhất về khả năng thích nghi của sự sống. Từ những động vật bốn chân sống ven sông đến những "gã khổng lồ" thống trị đại dương, hành trình ấy kéo dài hàng chục triệu năm và được ghi lại từng bước qua các hóa thạch. Mỗi phát hiện mới không chỉ giúp giải mã nguồn gốc của cá voi mà còn cho thấy tiến hóa là một quá trình lâu dài, liên tục và đầy bất ngờ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Hành trình tiến hóa của cá voi #Chuyển đổi từ động vật đất liền #Hóa thạch và chứng cứ tiến hóa #Quan hệ họ hàng cá voi và động vật móng guốc #Thích nghi với môi trường biển

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