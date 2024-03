Tỷ giá USD hôm nay 31/3/2024: Ít biến động?

Tỷ giá USD/VND hôm nay (31/3) sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin tỷ giá USD hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về tỷ giá USD trên thế giới, trong nước,… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Trước đó, tỷ giá USD thế giới hôm 30/3

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 104,49, giảm 0,06% vào lúc 6h49 ngày 30/3 theo giờ Việt Nam.

Chỉ số giá PCE tháng 2 tính theo tháng tăng 0,3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng trước. Chỉ số giá PCE tháng 2 tính theo tại Mỹ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng với dự báo nhưng tăng so với mức đạt được tháng trước đó 2,4%. Chỉ số giá PCE lõi tháng 2 tại Mỹ tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự báo và thấp hơn kỳ báo cáo trước là 2,9%.

Tỷ giá USD trong nước hôm 30/3

Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm 30/3 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.003 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên giao dịch ngày 29/3.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.153 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.153 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá đô trong nước ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.600 và mức bán ra là 24.970, tăng 20 đồng so với phiên giao dịch ngày 29/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.