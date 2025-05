Thương tâm bé 2 tuổi bị chó cắn nham nhở khắp vùng mặt

Bé L.K.C. (2 tuổi, trú tại xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng có nhiều vết rách da phức tạp vùng mặt do bị chó cắn.

Ngay khi nhập viện, bé được thăm khám và xử trí khẩn cấp. Bệnh nhi được tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại ngay tại bệnh viện. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, ê-kíp phẫu thuật do BSCKI. Vương Ngọc Thịnh, khoa Răng Hàm Mặt phối hợp cùng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã tiến hành ca mổ cấp cứu trong tối cùng ngày.

"Bé có nhiều vết rách sâu và nham nhở ở mặt. Chúng tôi đã làm sạch nhiều lần bằng dung dịch sát trùng, cắt lọc dị vật, khâu phục hồi tổ chức giải phẫu theo từng lớp. Ca mổ diễn ra dưới gây mê nội khí quản với theo dõi chặt chẽ", bác sĩ Thịnh cho biết.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, không sốt, không nôn, ăn uống được và đang điều trị tại khoa Răng Hàm Mặt. Do có phản ứng mẩn đỏ khi test với huyết thanh SAT phòng uốn ván, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Bé gái bị thương phức tạp vùng mặt do chó cắn - Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, vết cắn của chó không chỉ gây tổn thương mô mềm mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây truyền virus dại – căn bệnh có tỷ lệ tử vong gần như 100% nếu không được điều trị kịp thời. Trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ bị tấn công và tổn thương nặng do thể trạng nhỏ, phản xạ kém.

Ngoài ra, vết chó cắn còn là đường xâm nhập của vi khuẩn gây uốn ván. Trẻ bị uốn ván thường xuất hiện các cơn co giật, co cứng cơ thể và dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm nếu không được can thiệp sớm.

Bác sĩ khuyến cáo, ngay khi trẻ bị chó cắn, cần rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong 15 phút, cầm máu, băng tạm rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Đảm bảo trẻ được tiêm phòng dại và uốn ván đúng phác đồ.