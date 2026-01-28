Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thua bạc online, nam thanh niên đi cướp tài sản của bảo vệ tòa nhà ở Hà Nội

Theo điều tra, do thua bạc online, đối tượng Phạm Đức Duy lại không có công việc ổn định, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Gia Đạt

Ngày 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Duy (SN 1998, trú tại tỉnh Ninh Bình) về các Tội Đánh bạc và Cướp giật tài sản.

capture-1551.png
Đối tượng Phạm Đức Duy tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, do thua bạc online lại không có công việc ổn định, nên Duy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Khoảng 1h28 ngày 14/01/2026, tại khu vực trước tòa nhà CIC, số 1 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Duy thấy nhân viên bảo vệ tòa nhà đang đứng ở đó nên đã áp sát từ phía sau, giật chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S10+ rồi bỏ chạy.

Khi thấy người dân truy đuổi, Tổ tuần tra của Công an phường Yên Hòa đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
#Thua bạc online #Cướp tài sản #Hà Nội #Phạm Đức Duy #Bảo vệ tòa nhà

Bài liên quan

Xã hội

Đã bắt được kẻ giết người phụ nữ, vùi bé gái dưới đất

Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Phùng Tiến Cao (27 tuổi, trú tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) - đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai nhận được báo cáo của Công an xã Xuân Ái về việc, anh V.X.Đ. (50 tuổi, trú tại thôn Gốc Sổ, xã Mậu A) trình báo về việc khoảng 13h ngày 18/1, vợ anh là chị T.T.H.H. (43 tuổi) và con gái anh là cháu V.A.T. (6 tuổi) đến xã Xuân Ái để xem lợn, mục đích mua về bán dịp Tết, nhưng sau đó mất liên lạc.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người phụ nữ ở Ninh Bình

Phát hiện sự việc, Tổ tuần tra đã nhanh chóng có mặt, huy động sự giúp đỡ của người dân và bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ cướp giật.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi đến khu vực tuyến đường Phù Nghĩa, phường Thiên Trường, Tổ tuần tra của Công an phường Thiên Trường phát hiện người dân đang tri hô có đối tượng cướp giật tài sản.

anh-16.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng cùng tang vật.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng vừa cai nghiện về, trộm cắp hàng loạt xe SH ở Hà Nội

Theo điều tra, Nguyễn Văn Duy đã có 3 tiền án các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa đi cai nghiện ma túy về.

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam vừa bắt giữ đối tượng thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy Honda SH trong một ngày.

capture.png
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới