Thua bạc online, nam thanh niên đi cướp tài sản của bảo vệ tòa nhà ở Hà Nội

Theo điều tra, do thua bạc online, đối tượng Phạm Đức Duy lại không có công việc ổn định, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Ngày 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Duy (SN 1998, trú tại tỉnh Ninh Bình) về các Tội Đánh bạc và Cướp giật tài sản.

Đối tượng Phạm Đức Duy tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, do thua bạc online lại không có công việc ổn định, nên Duy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Khoảng 1h28 ngày 14/01/2026, tại khu vực trước tòa nhà CIC, số 1 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Duy thấy nhân viên bảo vệ tòa nhà đang đứng ở đó nên đã áp sát từ phía sau, giật chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S10+ rồi bỏ chạy.

Khi thấy người dân truy đuổi, Tổ tuần tra của Công an phường Yên Hòa đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

