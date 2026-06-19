Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga

Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Lê Minh Hưng

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chương trình hoạt động liên tục và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ đã cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên họp toàn thể, phiên ăn trưa làm việc Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN-Nga.

Thủ tướng Chính phủ đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov; tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) A. Likhachev, Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft S. Kudryashov; thăm triển lãm giới thiệu tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và xuất khẩu của Tatarstan.

Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga; dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở ba đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga của hãng hàng không Vietjet.

Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga đã thành công tốt đẹp, tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đóng góp vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga, phát huy vai trò "cầu nối" của Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ.

Chuyến công tác cũng tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương Việt Nam - Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các nhà lãnh đạo, đối tác Nga đã trao đổi, thống nhất về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia.