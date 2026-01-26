Thủ tướng chỉ đạo vận hành sàn giao dịch vàng ngay trong tháng 2/2026

Sáng 26/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, các ngành triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2026 – 2030. Thủ tướng lưu ý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần "nói đi đôi với làm"; làm thật, hiệu quả thật, Nhân dân hưởng thụ thành quả thật; tránh hình thức, màu mè.

Chỉ rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, trong điều hành chính sách tiền tệ, cần sử dụng tối đa các công cụ để kiểm soát lãi suất phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng cũng lưu ý đổi mới, sáng tạo trong huy động nguồn lực một cách công khai, minh bạch, giảm chi phí; xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, nhà ở, thị trường tài sản mã hóa, thị trường vàng… an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, trong tháng 2, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập trung bình; tinh thần là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển thị trường lành mạnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách; giải quyết các dự án tồn đọng theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, khẩn xử lý các vấn đề liên quan giá FIT cho các dự án năng lượng tái tạo theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý việc rà soát, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất.