Xã hội

Thót tim khoảnh khắc tấm tôn bay trong giông lốc suýt trúng người đi đường

Nhiều người may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị tấm tôn lớn bay thẳng tới giữa cơn mưa giông chiều tối 5/10 ở Nghệ An.

Theo Thu Hiền/ Báo Tiền Phong

Nhiều người may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị tấm tôn lớn bay thẳng tới giữa cơn mưa giông chiều tối 5/10 ở Nghệ An.

Chiều tối 5/10, kèm mưa lớn xảy ra tại nhiều xã, phường ở Nghệ An như Vạn An, Nghi Lộc, Thành Vinh,… làm nhiều ngôi nhà hư hỏng, mái tôn bị cuốn bay, cây cối gãy đổ.

Tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc khi đang vật lộn giữa cơn giông gió.

Clip do camera một nhà dân bên quốc lộ 46, xã Vạn An ghi lại, thời điểm đó, gió bắt đầu thổi mạnh. Một phụ nữ đi làm đồng trở về, băng qua đường vào lề.

Bất ngờ, mái tôn nhà dân bị lốc cuốn xuống cách người phụ nữ khoảng vài mét. Ma sát từ khung kim loại và mặt đường gây tóe lửa. Người phụ nữ nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Cùng thời điểm, một người khác bỏ cả xe máy để chạy thoát thân trước khi mái tôn lao đến. Qua hình ảnh camera cũng cho thấy, một số người khác cũng nhanh chân chạy vào nhà khi phát hiện sự việc.

Người phụ nữ nhanh chân chạy thoát trước khi mái tôn lao xuống đường ở xã Vạn An chiều tối 5/10
Người phụ nữ nhanh chân chạy thoát trước khi mái tôn lao xuống đường ở xã Vạn An chiều tối 5/10

Ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), cho biết một trận giông lốc rất mạnh đã xảy ra trên địa bàn. “Cơn giông lốc kéo dài hơn 10 phút. Sau giông lốc là mưa lớn kéo dài. Chúng tôi chưa ghi nhận về trường hợp người bị thương nhưng giông lốc đã gây hư hỏng, tốc mái nhà nhiều công trình”, ông Thái thông tin.

Trong cơn , địa phương này bị thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng, công trình nhà dân. Công tác khắc phục hậu quả sau bão vừa tạm ổn thì xảy ra giông lốc.

Giông lốc bất ngờ khiến nhiều người dân hoảng loạn.
Giông lốc bất ngờ khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Lộc, gió lốc lớn cuốn bay một mái tôn rơi trúng một xe ô tô. Thời điểm xảy ra sự việc, có rất nhiều phương tiện lưu thông nhưng may mắn không xảy ra thương vong về người. Tại một số địa phương khác, mưa lớn kèm gió lốc khiến một số cây xanh bị đổ, trường học tốc mái.

Trước đó, chiều cùng ngày, giông lốc cũng xảy ra tại xã Thông Thụ. Gió lốc làm sập 2 căn nhà của gia đình Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền (bản Mường Piệt) và làm tốc mái nhiều hộ dân trên địa bàn xã.

Giông lốc cuốn bay mái tôn chắn ngang quốc lộ 1 đoạn qua xã Nghi Lộc tối 5/10
Giông lốc cuốn bay mái tôn chắn ngang quốc lộ 1 đoạn qua xã Nghi Lộc tối 5/10
Giông lốc thổi bay bốt CSGT đè bẹp 2 xe máy ở ngã tư chợ Vinh
Giông lốc thổi bay bốt CSGT đè bẹp 2 xe máy ở ngã tư chợ Vinh

Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại lớn cho tỉnh Nghệ An khi khiến 4 người chết, 14 người bị thương. Bão còn làm gần 63.000 nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái, thiệt hại ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.

Bài liên quan

Xã hội

Dông lốc làm đổ sập hai ngôi nhà kiên cố ở xã biên giới Nghệ An

Giông lốc kéo dài gần 30 phút đã làm đổ sập hai ngôi nhà kiên cố và làm tốc mái nhiều ngôi nhà khác ở xã Thông Thụ (Nghệ An).

Chiều 5/10, thông tin từ UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra mưa to, gió lốc làm đổ sập hoàn toàn hai ngôi nhà kiên cố của các hộ dân, nhiều nhà khác bị tốc mái.

Cụ thể, vào 14h cùng ngày, trên địa bàn xã biên giới Thông Thụ bất ngờ xảy ra mưa lớn kèm gió lốc mạnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi để phòng, chống bão số 11

Trước diễn biến của bão số 11, Nghệ An yêu cầu các địa phương triển khai công tác ứng phó, cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10h ngày 5/10.

Ngày 5/10, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn số 46/CĐ-UBND về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10h ngày 5/10. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 13h cùng ngày.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo gây mưa lớn

Bão số 11 đang áp sát Bắc Biển Đông với sức gió dữ dội, gây gió mạnh, sóng lớn, mưa bão trên diện rộng.

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Từ ngày 06/10 đến hết đêm 07/10, ở địa bàn tỉnh Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến: từ 70-150mm, riêng vùng Tây Bắc Nghệ An có nơi trên 250mm như Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Châu Bình…

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công văn số 49/BCH-CCTL đề nghị UBND các phường, xã và các Sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai các biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Xem chi tiết

