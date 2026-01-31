Công an Hà Nội bắt giữ nhóm đối tượng trộm 11 chiếc xe máy

Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Tây Mỗ vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm 11 chiếc xe máy.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, ​ngày 29/1/2026, Công an phường Tây Mỗ đã phối hợp với lực lượng bảo vệ khu đô thị trên địa bàn phát hiện 3 đối tượng nghi vấn trộm cắp xe máy. Qua đấu tranh, xác định các đối tượng sinh năm 2008-2009, trú tại Hà Nội đã thực hiện các vụ trộm cắp xe máy tại khu đô thị.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng này chỉ cần khoảng 1 đến 3 phút là có thể thực hiện xong một vụ trộm cắp xe máy. Mở rộng điều tra, Công an phường Tây Mỗ đã làm rõ các đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm Phạm Thị Gấm (SN 1990, trú tại: Nga Sơn, Thanh Hóa) và Dương Bá Khánh (SN 2000, trú tại: Ý Yên, Ninh Bình). Thu giữ tổng số tang vật là 11 chiếc xe máy.

Hiện, Công an phường Tây Mỗ đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe