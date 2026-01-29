Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát đi thông báo truy tìm 2 đối tượng Bùi Thị Bích Liên và Vũ Văn Thịnh có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gia Đạt

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh đơn tố giác Bùi Thị Bích Liên (SN 1991; thường trú tại: phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; quê quán phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, thông qua việc rút tiền từ thẻ tín dụng và đáo hạn ngân hàng, Liên đã chiếm đoạt số tiền 793 triệu đồng.

du-an-moi-2-1.jpg
Hai đối tượng Bùi Thị Bích Liên và Vũ Văn Thịnh.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Vũ Văn Thịnh (SN 1986; thường trú tại: xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, Vũ Văn Thịnh đã chiếm đoạt số tiền 8,5 tỷ đồng thông qua việc đầu tư mua bán xe ô tô cũ.

Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được 2 đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm 2 đối tượng trên.

Ai biết thông tin về 2 đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0985721626), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Nguồn: ĐTHĐT.
