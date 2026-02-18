Hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mồng 1 Tết Bính Ngọ

Thông tin từ Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19h00-23h00 ngày 17/02/2026 (1 Tết Bính Ngọ). Kết quả:

Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 38.090 lượt phương tiện (323 xe khách, 1.304 xe tải, 9.860 xe con, 25.735 xe mô tô, 868 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 t/h vi phạm nồng độ cồn (01 xe tải, 43 xe con, 1.542 xe mô tô, 60 xe thô sơ và phương tiện khác), gấp 02 lần so với ca trưa từ 10h- 14h.

Đồng thời xử lý một số hành vi khác liên quan: Không có GPLX: 502 trường hợp; Không có ĐKX: 349 trường hợp; Không có gương chiếu hậu: 38 trường hợp; Trong cơ thể có chất ma túy: 01 trường hợp…Tạm giữ 1.646 phương tiện; 191 GPLX.

Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay 10h sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn". Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện trong dịp nghỉ Tết Bính Ngọ.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.