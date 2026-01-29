Thanh Hoá có tân Giám đốc Sở GD&ĐT sau một năm để khuyết

Tiến sĩ Đỗ Đức Quế vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Ngày 29/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), làm Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Ông Đỗ Đức Quế, tân Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Ông Đỗ Đức Quế sinh năm 1981, quê tỉnh Phú Thọ, có trình độ chuyên môn tiến sĩ sinh học. Ông Đỗ Đức Quế xuất thân là giáo viên bậc THPT, sau đó công tác tại Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ và Bộ GD&ĐT.

Ông Đỗ Đức Quế được bổ nhiệm chức danh giám đốc sau gần 1 năm vị trí này tại Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá để khuyết.

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa là ông Trần Văn Thức, người được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 3/2025. Sau đó ông Thức bị khởi tố và đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử về tội giả mạo trong công tác.

Ông Tạ Hồng Lựu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao quyền giám đốc cho đến nay.