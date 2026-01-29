Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thanh Hoá có tân Giám đốc Sở GD&ĐT sau một năm để khuyết

Tiến sĩ Đỗ Đức Quế vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Thiên Tuấn

Ngày 29/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), làm Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-213555.png
Ông Đỗ Đức Quế, tân Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Ông Đỗ Đức Quế sinh năm 1981, quê tỉnh Phú Thọ, có trình độ chuyên môn tiến sĩ sinh học. Ông Đỗ Đức Quế xuất thân là giáo viên bậc THPT, sau đó công tác tại Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ và Bộ GD&ĐT.

Ông Đỗ Đức Quế được bổ nhiệm chức danh giám đốc sau gần 1 năm vị trí này tại Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá để khuyết.

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa là ông Trần Văn Thức, người được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 3/2025. Sau đó ông Thức bị khởi tố và đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử về tội giả mạo trong công tác.

Ông Tạ Hồng Lựu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao quyền giám đốc cho đến nay.

#giám đốc #sở giáo dục #thanh hoá #tân giám đốc #đỗ đức quế #tiến sĩ

Bài liên quan

Chính trị

Quảng Trị điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm đối với nhiều chức danh cán bộ chủ chốt theo quy định của Đảng.

Chiều 28/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Lương Bình công bố 5 quyết định điều động, phân công cán bộ.

Xem chi tiết

Chính trị

Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP Hà Nội đối với nguyên Giám đốc Sở KH&CN

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn chức danh ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn.

Sáng 27/1, tại kỳ họp thứ 31, với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn – nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để nhận nhiệm vụ mới.

anh-chup-man-hinh-2026-01-27-luc-131953.png
Xem chi tiết

Chính trị

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có thêm lãnh đạo mới trong bối cảnh đơn vị này vừa qua xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý.

Bộ Y tế vừa công bố các quyết định về công tác tổ chức, điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo quyết định số 01/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm ông Bùi Đức Lập, dược sĩ, Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Bùi Đức Lập, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: Trần Minh
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Bùi Đức Lập, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: Trần Minh
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới