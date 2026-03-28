Thanh Hà - Phương Uyên vẫn ngọt ngào sau 2 năm làm đám cưới

Sau ánh đèn sân khấu, Thanh Hà - Phương Uyên tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, vun đắp tổ ấm bằng sự đồng hành và sẻ chia mỗi ngày.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Phương Uyên)
Thanh Hà và Phương Uyên tổ chức đám cưới tại Mỹ vào tháng 9/2022. Trong 2 năm qua, trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
Có những lúc, sự ngọt ngào giữa Phương Uyên và Thanh Hà thể hiện qua những hành động rất nhỏ như một cái nắm tay, một ánh nhìn.
Phương Uyên dành cho bạn đời không ít lời có cánh trên mạng xã hội. Cách đây ít ngày, cô nhắn nhủ Thanh Hà: “Cảm ơn em về tất cả”.
Dịp sinh nhật Thanh Hà năm 2025, Phương Uyên bày tỏ: “Happy birthday to Nữ hoàng của lòng tôi. Sẽ có double CD kỷ niệm sinh nhật năm nay, nên Uyên chúc cho đứa con mà em đã đặt hết tâm huyết suốt 2 năm qua được khán giả đón nhận và yêu thương nhé! Luôn xinh đẹp, luôn hát hay, luôn ngọt ngào và luôn mỉm cười… May mắn và thành công sẽ theo em suốt chặng đường phía trước”.
Theo Vietnamnet, bên Phương Uyên, Thanh Hà cảm thấy mình như trẻ con, có thể nũng nịu và được yêu chiều.
Ngoài âm nhạc, cặp đôi thích nói chuyện về gia đình, tập luyện thể thao, xem phim và làm vườn.
Thanh Hà từng chia sẻ trên Người Lao Động, cô biết ơn Phương Uyên vì đã dành cho mình một tình yêu mà cô không bao giờ dám mơ ước.
Thanh Hà hứa uống cà phê mỗi buổi sáng cùng Phương Uyên và hát tất cả ca khúc bạn đời sáng tác.
Con gái riêng của Thanh Hà có mối quan hệ tốt đẹp với Phương Uyên.
Xem video: "Thanh Hà ngày càng đẹp mặn mà". Nguồn FB Thanh Hà
Loa thông minh biến thành gián điệp

