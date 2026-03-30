Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thamud – dân tộc bí ẩn bị xóa sổ trong truyền thuyết Hồi giáo

Kho tri thức

Dân tộc Thamud là một trong những cộng đồng cổ xưa được nhắc đến trong truyền thống Hồi giáo, gắn liền với những câu chuyện đầy tính biểu tượng.

Một dân tộc được nhắc đến trong kinh Qur'an. Thamud xuất hiện nhiều lần trong Qur'an như một ví dụ về cộng đồng từng thịnh vượng nhưng sau đó suy vong do không tuân theo lời răn dạy thiêng liêng. Ảnh: Pinterest.
Liên hệ với nhà tiên tri Salih. Theo truyền thuyết Hồi giáo, Salih được gửi đến để hướng dẫn người Thamud quay về con đường đúng đắn, nhưng phần lớn họ đã từ chối thông điệp này. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với kiến trúc khắc đá. Người Thamud được mô tả là có kỹ năng chạm khắc đá tinh xảo, xây dựng nhà cửa ngay trong núi, cho thấy trình độ kỹ thuật đáng kinh ngạc thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Câu chuyện về con lạc đà kỳ diệu. Một phép màu nổi tiếng liên quan đến Thamud là con lạc đà do Thượng đế ban tặng như dấu hiệu thiêng liêng, nhưng nó đã bị sát hại, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Pinterest.
Sự trừng phạt mang tính biểu tượng. Theo truyền thuyết, sau khi không nghe theo lời cảnh báo, dân tộc này đã bị hủy diệt bởi một thảm họa, thường được mô tả là âm thanh dữ dội hoặc thiên tai. Ảnh: Pinterest.
Dấu vết liên hệ với khảo cổ học. Một số học giả liên hệ Thamud với các địa điểm khảo cổ ở bán đảo Ả Rập, đặc biệt là Al-Hijr (Madain Salih), nơi có nhiều công trình khắc đá cổ. Ảnh: Pinterest.
Bài học đạo đức sâu sắc. Câu chuyện về Thamud thường được xem là lời nhắc nhở về sự kiêu ngạo của con người, hậu quả của việc phớt lờ những giá trị đạo đức và tinh thần. Ảnh: Pinterest.
Vị trí trong văn hóa và tôn giáo. Thamud không chỉ xuất hiện trong Hồi giáo mà còn được nhắc đến trong một số nguồn cổ khác, trở thành biểu tượng văn hóa về sự hưng thịnh và suy tàn. Ảnh: Pinterest.
Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

