Tên lửa Iran tấn công trúng các mục tiêu trọng yếu của căn cứ Mỹ

Quân sự - Thế giới

Cả bốn tên lửa Iran đều đạt được kết quả ngoạn mục, khi bắn trúng các mục tiêu trọng yếu, tại căn cứ quân sự quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Tiến Minh (Tổng hợp)
Vào ngày 31/3, khi tờ New York Times đăng bài, cho rằng các căn cứ quân sự của Mỹ dọc Vịnh Ba Tư đã bị Iran gây thiệt hại nặng nề, chịu tổn thất lớn về vũ khí trang bị, dư luận bên ngoài tỏ ra khá hoài nghi về năng lực tấn công của Iran; do trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên tuyên bố, năng lực tấn công tên lửa của Iran đã bị “xóa sổ”.
Nhưng chỉ vài ngày sau, căn cứ quân sự của Mỹ tại sân bay Hoàng tử Sultan ở Ả Rập Xê Út, đã đi ngược với tuyên bố của ông Trump, khi bị tấn công bởi vũ khí tầm xa của Iran. Từ chiếc KC-135 ban đầu, đến chiếc E-3G, đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong công chúng Mỹ, và thậm chí cả F-16CJ và C-130 mới được phát hiện gần đây.
Việc các căn cứ Mỹ ở Trung Đông thiếu hầm trú ẩn, khiến số máy bay trú đậu tại đây, dễ bị phá hủy trước các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa không phải quá hiện đại, đã được thể hiện rõ nét. Điều này cũng phơi bày điểm yếu của các căn cứ Mỹ, khi “sắm được con bò, nhưng không mua sợi dây thừng để giữ con bò”.
Khi Iran ban đầu thông tin về việc tấn công căn cứ không quân Prince Sultan và phá hủy một số máy bay tiếp dầu KC-135, Ả Rập Xê Út đã lặng lẽ công bố một báo cáo, cho biết "sáu tên lửa đạn đạo của Iran đã được phóng, và hai tên lửa đã bị đánh chặn thành công".
Bởi vì vào thời điểm đó, chỉ có điểm đánh trúng của quả tên lửa ở trung tâm bãi đỗ máy bay tiếp dầu KC-135 là có thể nhìn thấy; nên dựa trên phán đoán theo kiểu quán tính, người ta cho rằng chỉ có một trong bốn tên lửa bắn trúng mục tiêu chính xác, trong khi ba tên lửa còn lại “bắn trượt”.
Ngay cả sau khi thông tin về sự phá hủy chính xác của chiếc E-3G được đưa ra, do thiếu sự so sánh trực tiếp, người ta vẫn cho rằng nguyên nhân là do đầu đạn hồi quy có thể nhắm mục tiêu độc lập (MIRV). Mãi cho đến khi hình ảnh vệ tinh ở độ cao thấp hơn, độ phân giải cao hơn được công bố, cho thấy cả bốn điểm va chạm, thì bốn tên lửa đạn đạo mà Ả Rập Xê Út trước đó đã “bỏ sót”, mới được nhớ đến.
Tóm lại, cả bốn tên lửa đạn đạo do Iran phóng ngày hôm đó đều trúng căn cứ không quân Prince Sultan. Tên lửa đầu tiên rơi chính xác xuống khu vực đường băng trống trải, phá hủy hoặc làm hư hại gần 10 máy bay KC-135 (về lý thuyết, vị trí này sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất, do đó Iran tập trung giám sát và báo cáo khu vực này).
Tên lửa thứ hai rơi xuống khu nhà chứa máy bay phía nam đường băng, khu vực bảo dưỡng và sửa chữa máy bay; tỷ lệ thành công ở đó phụ thuộc vào may rủi. Lần này, người Iran đã may mắn, làm hư hại ít nhất hai máy bay thuộc dòng C-130; không rõ liệu đó là phiên bản vận tải cơ bản C-130J hay phiên bản EC-130H tác chiến điện tử như tin đồn?
Tên lửa thứ ba chệch hướng về phía tây và rơi xuống cuối đường băng. Đây là một vị trí khó lường hơn nữa, vì khó xác định liệu có máy bay nào đỗ ở đó hay không? Nhưng người Iran thực sự may mắn trong cuộc tấn công, vì một chiếc E-3G “tình cờ” đang ở đó.
Tên lửa thứ tư rơi xuống phía bắc quả thứ ba, ngay tại lối vào đường băng. Hiện chưa rõ lý do Không quân Mỹ tại sao lại đậu một nhóm máy bay F-16CJ ở đó? tổn thất chắc chắn sẽ rất đáng kể, nhưng do hình ảnh vệ tinh không rõ nét, việc phân tích chi tiết hiện không thể thực hiện được.
Như vậy về mặt chiến thuật, bốn điểm rơi của tên lửa Iran đều được nhắm mục tiêu rất chính xác, tuân thủ nguyên tắc phá hủy khả năng hoạt động của Mỹ tại sân bay Hoàng tử Sultan, ngay cả khi không trực tiếp bắn trúng bất kỳ máy bay nào.
Tất nhiên, do sự bất cẩn và đánh giá thấp đối phương của Mỹ, nên Quân đội Iran, trong khi tấn công làm gián đoạn hệ thống hoạt động của sân bay Hoàng tử Sultan, đã đạt được một thắng lợi lớn. Và có thể so sánh đợt tấn công này, với chiến dịch "Mạng nhện", do Ukraine tiến hành năm ngoái, nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Hơn nữa, dựa trên khoảng cách giữa bốn lần tên lửa Iran tấn công, có thể suy ra rằng hai tên lửa đạn đạo bị phòng không Ả Rập Xê Út đánh chặn, có khả năng nhắm mục tiêu vào đường băng tạm thời, nằm giữa điểm rơi của tên lửa thứ nhất và thứ ba, và các bể chứa nhiên liệu ở phía đông nam là mục tiêu của tên lửa thứ hai.
Mức độ lập kế hoạch và độ chính xác thực tế của các tên lửa bị đánh chặn này, trái ngược hoàn toàn với hiệu suất của tên lửa Iran trong "Cuộc chiến 12 ngày" năm ngoái, nơi chúng thường xuyên bắn trượt hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn mét, hiếm khi bắn trúng chính xác các mục tiêu của Israel.
Điều đáng ngạc nhiên là, ngay cả sau khi căn cứ Prince Sultan bị hư hại nặng, máy bay chiến đấu của Mỹ vẫn tiếp tục cất và hạ cánh thường xuyên tại căn cứ này. Chiến dịch đầy rủi ro này, chỉ ra cho thấy quân đội Mỹ thiếu các căn cứ phù hợp, để thực hiện các nhiệm vụ trong khu vực.
Đối mặt với yêu cầu tác chiến cao độ ở tiền tuyến, ngay cả khi biết rằng tên lửa đạn đạo của Iran có thể tấn công trở lại bất cứ lúc nào, lãnh đạo quân đội Mỹ vẫn quyết định tiếp tục triển khai lực lượng như trước.
Do đó, hai bên chắc chắn sẽ tiếp tục đụng độ xung quanh căn cứ này. Việc Mỹ chịu tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui về Jordan, làm giảm hiệu quả các cuộc không kích, hay việc Mỹ dần dần ổn định vị thế, hiện hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả của tên lửa đạn đạo và UAV tấn công của Iran trong những ngày tới.
Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, việc sử dụng ảnh vệ tinh để xác nhận kết quả các trận chiến đã trở nên phổ biến, nhưng trước đây chủ yếu chỉ dùng để phân tích. Giờ đây, căn cứ không quân của Mỹ, cuối cùng đã gặp phải đối thủ xứng tầm.
