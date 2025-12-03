Hà Nội

Xe

Suzuki mạnh tay ưu đãi loạt SUV chủ lực, Fronx chỉ từ 494 triệu đồng

Các mẫu xe du lịch Suzuki trong tháng 12/2025 được giảm phí trước bạ 100% hoặc tặng gói bảo dưỡng dài hạn, trong đó, mức ưu đãi cao nhất lên đến 95 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá chi tiết Suzuki Fronx 2025 tại Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 12/2025, khách hàng mua xe Suzuki tại Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn đáng chú ý khi hãng triển khai chương trình “Ưu đãi tất niên, sắm xe như ý” trên toàn hệ thống đại lý. Các mẫu xe du lịch Suzuki được hỗ trợ lệ phí trước bạ 100% hoặc tặng gói bảo dưỡng dài hạn, trong đó, mức ưu đãi cao nhất lên đến 95 triệu đồng.

Fronx chỉ từ 494 triệu đồng, an toàn hàng đầu phân khúc

Vừa chính thức ra mắt tháng 10/2025 tại Việt Nam, Suzuki Fronx là mẫu SUV đô thị hướng đến nhóm khách hàng trẻ, nổi bật với thiết kế mang phong cách coupe hiện đại, vận hành linh hoạt và loạt trang bị cao cấp như hệ thống mild hybrid, camera 360, màn hình HUD, 6 túi khí tiêu chuẩn, điểm kết nối ghế trẻ em (ISOFIX) và đặc biệt là hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn ADAS.

5-3045.jpg
Suzuki mạnh tay ưu đãi loạt SUV chủ lực, Fronx chỉ từ 494 triệu đồng.

Mới đây, Suzuki Fronx vừa chính thức đạt chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất từ Chương trình Đánh giá Xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) sau loạt thử nghiệm khắt khe về va chạm và công nghệ hỗ trợ an toàn, trở thành một trong những lựa chọn nổi bật ở phân khúc SUV đô thị.

1-5324.jpg
Trong tháng 12, Suzuki áp dụng ưu đãi cao nhất 60 triệu đồng cho Fronx bản GLX, tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Trong tháng 12, Suzuki áp dụng ưu đãi cao nhất 60 triệu đồng cho Fronx bản GLX, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Hai phiên bản GL và GLX Plus được hỗ trợ lần lượt 26 triệu đồng và 35 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Nhờ đó, giá thực tế của mẫu SUV coupe này chỉ còn từ 494 triệu đồng – mức cạnh tranh đáng chú ý trong phân khúc.

Ưu đãi hấp dẫn từ Jimny

Được xem là biểu tượng của dòng xe địa hình, Suzuki Jimny thu hút người dùng bởi khả năng offroad vượt trội nhờ khung gầm rời dạng hình thang, đi cùng hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian AllGrip Pro được tối ưu cho mục đích offroad. Ngoài ra, Jimny cũng sở hữu thiết kế hình khối vuông vức, thể hiện phong cách cá nhân và sự khác biệt cho người sở hữu, từ việc thay đổi màu sơn, trang trí nội thất cho đến nâng cấp các tính năng kỹ thuật, tạo nên những chiếc Jimny độc đáo lăn bánh trên đường.

2-5089.jpg
Suzuki Jimny thu hút người dùng bởi khả năng offroad vượt trội nhờ khung gầm rời dạng hình thang, đi cùng hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian AllGrip Pro.

95 triệu đồng là mức ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho khách hàng mua Jimny trong tháng 12, bao gồm mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng 3,5 năm.

XL7 Hybrid – SUV 7 chỗ kinh tế, tin cậy

Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục là lựa chọn nổi bật trong nhóm SUV 7 chỗ dành cho gia đình nhờ không gian rộng rãi, hệ thống mild hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng hợp lý nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công nghệ. XL7 Hybrid luôn là một trong những cái tên luôn đóng góp tích cực vào doanh số của phân khúc hybrid tại Việt Nam.

3-8492.jpg
Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục là lựa chọn nổi bật trong nhóm SUV 7 chỗ dành cho gia đình nhờ không gian rộng rãi, hệ thống mild hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Khách hàng mua XL7 Hybrid trong tháng 12 sẽ được nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng lên đến 3,5 năm, tổng giá trị lên đến 70 triệu đồng.

Với mạng lưới đại lý phủ khắp cả nước, nguồn linh kiện sẵn có cùng dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy, Suzuki tiếp tục là thương hiệu đáng chú ý khi áp dụng hàng loạt ưu đãi lớn cho các dòng xe SUV chủ lực. Đặc biệt, các mẫu xe du lịch Suzuki đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn về ghế trẻ em, giúp các gia đình thêm vững tin và an tâm khi lái xe.

Xe

Tận mục Suzuki Grand Vitara 2025 từ 655 triệu tại Indonesia, có về Việt Nam?

Mẫu SUV Suzuki Grand Vitara 2025 ra mắt tại Indonesia vẫn giữ thiết kế nội/ngoại thất và động cơ như phiên bản cũ, chỉ tập trung thay đổi tiện nghi hơn.

1.jpg
Trong khuôn khổ triển lãm Gaikindo Jakarta Auto Week (21 - 30/11/2025), Suzuki đã giới thiệu phiên bản Grand Vitara 2025 nâng cấp với định hướng nâng cấp theo trải nghiệm người dùng thay vì thay đổi thiết kế hoàn toàn.
2.jpg
Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cho biết bản cập nhật lần này của Suzuki Grand Vitara 2025 được phát triển dựa trên ý kiến trực tiếp từ khách hàng, nhằm tạo ra mẫu xe thân thiện, tiện nghi hơn trong sử dụng thực tế.
Xem chi tiết

Xe

Suzuki Satria 150 ABS từ 49 triệu sắp về Việt Nam "đấu" Honda Winner?

Suzuki Satria 150 PRO ABS 2025 vừa được hãng xe Nhật Bản làm mới kiểu dáng thiết kế, bổ sung hàng loạt trang bị, tính năng vừa được ra mắt thị trường Indonesia.

1-2300.jpg
Không lâu sau khi Honda tung ra thị trường phiên bản Winner hoàn toàn mới mang tên Honda Winner R, mới đây đến lượt Suzuki có động thái "đáp trả" khi vừa trình làng phiên bản Suzuki Satria ABS 2025 mới (còn được biết đến với tên gọi Suzuki Raider tại Việt Nam).
10-3850.jpg
Theo đó, sau nhiều thông tin, hình ảnh bị rò rỉ mới đây phiên bản mới của dòng xe côn tay này đã chính thức được hãng xe Nhật Bản giới thiệu đến khách hàng khu vực Đông Nam Á. Indonesia - thị trường xe máy lớn nhất khu vực là nơi đầu tiên được Suzuki chọn để giới thiệu Suzuki Satria 2026.
Xem chi tiết

Xe

Suzuki eVITARA chạy 500km/sạc sắp bán tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Suzuki eVITARA đã xác nhận sẽ giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan vào cuối 2025, trước khi công bố giá bán chính thức vào đầu năm 2026.

2.jpg
Suzuki eVITARA 2026 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Maruti Suzuki (Ấn Độ), trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cụm pin 61 kWh và hai mô-tơ điện. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược về công nghệ mà còn đóng vai trò xây dựng hình ảnh thương hiệu trong giai đoạn chuyển mình sang xe điện.
3.jpg
Suzuki eVITARA từng được ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2024, đánh dấu lần đầu tiên hãng xe Nhật Bản chính thức gia nhập thị trường xe điện thuần túy. Sau khi được phân phối tại các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ, mẫu xe sẽ chính thức góp mặt tại Thái Lan vào cuối năm nay.
Xem chi tiết

