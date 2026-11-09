Sunshine Group được Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư một phần dự án Starlake Tây Hồ Tây

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La – công ty con của Sunshine Group – vừa được UBND TP Hà Nội chấp thuận là nhà đầu tư nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, theo Quyết định số 6116/QĐ-UBND ngày 6/11/2026.

Bên chuyển nhượng là Công ty TNHH Phát triển THT, doanh nghiệp thuộc sở hữu của Daewoo Engineering & Construction (Daewoo E&C) – chủ đầu tư Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây.

Theo Quyết định số 6116/QĐ-UBND ngày 6/11/2026, UBND TP. Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La nhận chuyển nhượng một phần dự án Starlake Tây Hồ Tây từ Công ty TNHH Phát triển THT.

Thành lập từ năm 2016, Xuân La là công ty con của Công ty CP Phát triển Sunshine Homes (doanh nghiệp thuộc Sunshine Group hiện đang nắm giữ 97% vốn tại Xuân La), đồng thời là chủ đầu tư dự án Sunshine Capital Tay Thang Long - tổ hợp biệt thự, shophouse nằm ngay mặt đường đại lộ Tây Thăng Long.

Dự án Sunshine Capital Tay Thang Long của Xuân La tọa lạc tại mặt đường đại lộ huyết mạch Tây Thăng Long, hiện đã bàn giao và đưa vào sử dụng

Sự xuất hiện của Sunshine Group tại Starlake Tây Hồ Tây được xem là một bước đi đáng chú ý, khi khu đô thị được ví như “Gangnam của Hà Nội” này đã được định hướng trở thành trung tâm hành chính, kinh tế và ngoại giao mới của Thủ đô. Doanh nghiệp này cũng đang có sự hiện diện đáng kể tại Khu đô thị quốc tế Ciputra chỉ cách Starlake vài phút di chuyển, với loạt dự án như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Noble Palace Tay Ho, NobleX West Lake Ha Noi, Sunshine River Park, Sunshine Empire, Sunshine City, Sunshine Riverside, Sunshine Golden River…