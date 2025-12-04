Hà Nội

Sửng sốt kỳ quan 10 vạn tượng Phật được tạo tác hàng trăm năm

Kho tri thức

Sửng sốt kỳ quan 10 vạn tượng Phật được tạo tác hàng trăm năm

Hang đá Long Môn là một trong những quần thể điêu khắc đá lớn nhất châu Á, thể hiện sự tinh hoa của nghệ thuật Phật giáo đại thừa.

T.B (tổng hợp)
Bắt đầu xây dựng từ thế kỷ V. Hang đá Long Môn là công trình nhân tạo, được xây dựng qua nhiều triều đại như Bắc Ngụy và Đường. Ảnh: Pinterest.
Có hơn 2.300 hang và hốc đá. Hệ thống hang lớn nhỏ phân bố dọc hai bên vách núi. Ảnh: Pinterest.
Có hơn 100.000 pho tượng Phật. Các pho tượng ở hang đá Long Môn có kích thước từ vài cm đến hàng chục mét. Ảnh: Pinterest.
Tượng Lư Xá Na nổi tiếng nhất. Bức tượng cao 17 mét, được coi là kiệt tác điêu khắc của triều Đường. Ảnh: Pinterest.
Nơi lưu giữ hơn 2.800 văn bia cổ. Nhiều văn bia mang giá trị lớn về thư pháp và lịch sử. Ảnh: Pinterest.
Bị hư hại qua thời gian. Nhiều tượng ở hang đá Long Môn bị phong hóa hoặc mất đầu do trộm cắp cổ vật. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2000. Quần thể hang đá Long Môn trở thành Di sản Thế giới nhờ giá trị nghệ thuật và lịch sử có 1-0-2. Ảnh: Pinterest.
Là điểm hành hương lớn của người Trung Quốc. Nhiều Phật tử đến chiêm bái hang đá Long Mô mỗi năm. Ảnh: Pinterest.
