Sự thật giật mình về họ hàng gần gũi nhất với con người còn tồn tại

Tinh tinh bonobo – loài họ hàng gần gũi nhất với con người – nổi tiếng không chỉ bởi trí thông minh mà còn vì lối sống hòa bình và xã hội mẫu hệ của chúng.

T.B (tổng hợp)
Tinh tinh bonobo và người chia sẻ hơn 98,7% DNA. Loài linh trưởng này có bộ gen gần như tương đồng với con người, chỉ khác rất ít ở các đoạn điều hòa, khiến chúng trở thành một “tấm gương tiến hóa” soi chiếu lại lịch sử nhân loại. Ảnh: Pinterest.
Xã hội bonobo do con cái thống trị. Khác với tinh tinh thường, nơi con đực thống trị, bonobo sống trong nhóm mẫu hệ, nơi các con cái quyết định thứ bậc xã hội. Ảnh: Pinterest.
Chúng biết chia sẻ thức ăn. Nghiên cứu cho thấy bonobo sẵn sàng chia sẻ đồ ăn với đồng loại, đặc biệt là với những cá thể mới gặp – hành vi hiếm thấy trong thế giới động vật. Ảnh: Pinterest.
Bonobo có khả năng giao tiếp phi ngôn ngữ phức tạp. Chúng dùng ánh mắt, cử chỉ, âm thanh và nét mặt để diễn đạt cảm xúc và ý định, gần giống cách con người giao tiếp. Ảnh: Pinterest.
Chúng có trí nhớ ngắn hạn đáng kinh ngạc. Các thử nghiệm cho thấy bonobo có thể ghi nhớ chuỗi hình ảnh nhanh và chính xác hơn cả con người trong vài tình huống. Ảnh: Pinterest.
Bonobo hiếm khi giết lẫn nhau. Khác với tinh tinh thường xuyên có chiến tranh giữa các nhóm, bonobo tránh bạo lực và không ghi nhận hành vi giết đồng loại trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Bonobo sử dụng tình yêu để giải quyết xung đột. Chúng có hành vi giao phối hoặc vuốt ve nhau để làm dịu căng thẳng thay vì đánh nhau – một đặc trưng khiến các nhà khoa học gọi chúng là “loài linh trưởng yêu hòa bình”. Ảnh: Pinterest.
Bonobo chỉ sống trong tự nhiên ở một nơi duy nhất. Loài này chỉ tồn tại trong rừng mưa của Cộng hòa Dân chủ Congo, bị đe dọa nghiêm trọng bởi săn bắt và mất môi trường sống. Ảnh: Pinterest.
