Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
NASA hoãn Artemis 2 phút chót, tham vọng trở lại Mặt Trăng bị trì hoãn

Giải mã

NASA hoãn Artemis 2 phút chót, tham vọng trở lại Mặt Trăng bị trì hoãn

NASA chính thức hoãn sứ mệnh Artemis 2 – bước đệm đưa con người trở lại Mặt Trăng – sau sự cố rò rỉ nhiên liệu trong thử nghiệm tại Cape Canaveral (Mỹ).

Tâm Anh (TH)
Theo NASA, trong 2 ngày (từ 1 - 2/2), hoạt động tổng duyệt tại Cape Canaveral (Florida) được tiến hành nhằm chuẩn bị cho quá trình tiếp nhiên liệu của tên lửa mới. Đây được xem là bước thử nghiệm then chốt nhằm xác định thời điểm thực hiện sứ mệnh Artemis 2. Ảnh: NASA.
Theo NASA, trong 2 ngày (từ 1 - 2/2), hoạt động tổng duyệt tại Cape Canaveral (Florida) được tiến hành nhằm chuẩn bị cho quá trình tiếp nhiên liệu của tên lửa mới. Đây được xem là bước thử nghiệm then chốt nhằm xác định thời điểm thực hiện sứ mệnh Artemis 2. Ảnh: NASA.
Trong khi tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng mang tính quyết định trước khi ấn định ngày phóng cho Artemis 2, các chuyên gia ghi nhận sự cố rò rỉ nhiên liệu trong một cuộc thử nghiệm quan trọng. Ảnh: NASA/James Blair.
Trong khi tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng mang tính quyết định trước khi ấn định ngày phóng cho Artemis 2, các chuyên gia ghi nhận sự cố rò rỉ nhiên liệu trong một cuộc thử nghiệm quan trọng. Ảnh: NASA/James Blair.
Sự cố xảy ra trong buổi diễn tập nạp nhiên liệu, khi hydro lỏng bị rò rỉ tại điểm tiếp giáp của tầng lõi tên lửa trong lúc bơm nhiên liệu vào thân chính, buộc các hoạt động thử nghiệm phải dừng lại để khắc phục. Ảnh: NASA/Frank Michaux.
Sự cố xảy ra trong buổi diễn tập nạp nhiên liệu, khi hydro lỏng bị rò rỉ tại điểm tiếp giáp của tầng lõi tên lửa trong lúc bơm nhiên liệu vào thân chính, buộc các hoạt động thử nghiệm phải dừng lại để khắc phục. Ảnh: NASA/Frank Michaux.
NASA cho biết thêm, tại thời điểm xảy ra sự cố, toàn bộ các khoang chứa nhiên liệu đã được nạp đầy và đồng hồ đếm ngược tới thời điểm phóng giả định chỉ còn 5 phút nhưng tình trạng rò rỉ trở nên nghiêm trọng hơn. Ảnh: NASA.
NASA cho biết thêm, tại thời điểm xảy ra sự cố, toàn bộ các khoang chứa nhiên liệu đã được nạp đầy và đồng hồ đếm ngược tới thời điểm phóng giả định chỉ còn 5 phút nhưng tình trạng rò rỉ trở nên nghiêm trọng hơn. Ảnh: NASA.
Trước đó, vào lúc 11h25 ngày 2/2 theo giờ miền Đông nước Mỹ, nhiên liệu lỏng siêu lạnh đã được bơm vào tên lửa tại bệ phóng Cape Canaveral, bang Florida, trong khuôn khổ bài kiểm tra lớn cuối cùng trước khi phóng. Kế hoạch thử nghiệm này từng phải hoãn từ cuối tuần trước do thời tiết giá lạnh tại nhiều khu vực trên nước Mỹ. Ảnh: ESA.
Trước đó, vào lúc 11h25 ngày 2/2 theo giờ miền Đông nước Mỹ, nhiên liệu lỏng siêu lạnh đã được bơm vào tên lửa tại bệ phóng Cape Canaveral, bang Florida, trong khuôn khổ bài kiểm tra lớn cuối cùng trước khi phóng. Kế hoạch thử nghiệm này từng phải hoãn từ cuối tuần trước do thời tiết giá lạnh tại nhiều khu vực trên nước Mỹ. Ảnh: ESA.
Sau khi xảy ra sự cố, NASA đã cho các phi hành gia tạm thời rời khỏi khu vực cách ly y tế và sẽ bắt đầu lại quy trình chuẩn bị khoảng 2 tuần trước thời điểm phóng mới dự kiến. Ảnh: ESA.
Sau khi xảy ra sự cố, NASA đã cho các phi hành gia tạm thời rời khỏi khu vực cách ly y tế và sẽ bắt đầu lại quy trình chuẩn bị khoảng 2 tuần trước thời điểm phóng mới dự kiến. Ảnh: ESA.
Vì vậy, NASA cho biết sẽ lùi lịch phóng tàu vũ trụ Artemis 2 sang tháng 3, thay vì kế hoạch ban đầu trong tháng 2. Ảnh: NASA.
Vì vậy, NASA cho biết sẽ lùi lịch phóng tàu vũ trụ Artemis 2 sang tháng 3, thay vì kế hoạch ban đầu trong tháng 2. Ảnh: NASA.
Artemis 2 là sứ mệnh có người lái đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng sau hơn 50 năm của NASA. Theo kế hoạch, sứ mệnh Artemis 2 kéo dài 10 ngày, đưa con người đi xa nhất kể từ Apollo 17 vào năm 1972. Đây cũng là lần gần nhất có phi hành gia đặt chân lên Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Artemis 2 là sứ mệnh có người lái đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng sau hơn 50 năm của NASA. Theo kế hoạch, sứ mệnh Artemis 2 kéo dài 10 ngày, đưa con người đi xa nhất kể từ Apollo 17 vào năm 1972. Đây cũng là lần gần nhất có phi hành gia đặt chân lên Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Tuy nhiên, Artemis II sẽ không hạ cánh xuống Mặt trăng mà mục tiêu chủ yếu kiểm tra hệ thống và phần cứng để chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis 3 dự kiến thực hiện vào năm 2027, hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia trở lại bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA via X.
Tuy nhiên, Artemis II sẽ không hạ cánh xuống Mặt trăng mà mục tiêu chủ yếu kiểm tra hệ thống và phần cứng để chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis 3 dự kiến thực hiện vào năm 2027, hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia trở lại bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA via X.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#sứ mệnh Artemis II #Artemis II #Mặt trăng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT