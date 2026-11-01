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[SPOTLIGHT] TPHCM đề xuất quỹ đầu tư mạo hiểm 5.000 tỷ đồng

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[SPOTLIGHT] TPHCM đề xuất quỹ đầu tư mạo hiểm 5.000 tỷ đồng

TPHCM đề xuất bổ sung tối đa 1.800 tỷ đồng vốn ngân sách giai đoạn 2027–2035, hướng tới quỹ đầu tư mạo hiểm 5.000 tỷ đồng cùng nguồn vốn tư nhân.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #Quỹ đầu tư mạo hiểm #Đầu tư tư nhân #Vốn ngân sách #Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

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