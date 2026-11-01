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[SPOTLIGHT] Người Mỹ ngoài 30 hoãn mua nhà, kết hôn và sinh con

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[SPOTLIGHT] Người Mỹ ngoài 30 hoãn mua nhà, kết hôn và sinh con

Chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà tăng khiến nhiều người Mỹ ngoài 30 tuổi trì hoãn mua nhà, kết hôn và sinh con. Harvard Youth Poll ghi nhận nỗi lo kinh tế.

Minh Quân - Hà Anh
#Harvard Youth Poll #Chi phí sinh hoạt #Thị trường nhà ở Mỹ #Kết hôn #Sinh con

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