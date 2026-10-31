Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Hà Nội tái thiết hơn 30 ha quanh Hồ Gươm với 22.000 tỷ

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Hà Nội tái thiết hơn 30 ha quanh Hồ Gươm với 22.000 tỷ

Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng để tái thiết hơn 30 ha quanh Hồ Gươm, xây trung tâm ngầm bốn tầng và hoàn thành dự án vào năm 2029.

Minh Quân - Hà Anh
#Hồ Gươm #Tái thiết đô thị #Hà Nội #Công trình ngầm #Đầu tư hạ tầng

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT