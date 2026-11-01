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[SPOTLIGHT] Elon Musk dự báo tiền bạc mất vị thế khi robot phát triển

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[SPOTLIGHT] Elon Musk dự báo tiền bạc mất vị thế khi robot phát triển

Elon Musk cho rằng robot và AI có thể tạo ra nguồn hàng hóa dồi dào, khiến tiền bạc giảm vai trò trong tương lai. Quan điểm này gắn với tầm nhìn của Tesla và SpaceX.

Minh Quân - Hà Anh
#Elon Musk #Tesla #SpaceX #Trí tuệ nhân tạo #Robot

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