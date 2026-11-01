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[SPOTLIGHT] Musk hứa tặng cổ phiếu SpaceX cho trẻ em Mỹ

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[SPOTLIGHT] Musk hứa tặng cổ phiếu SpaceX cho trẻ em Mỹ

Elon Musk dự định tặng mỗi trẻ dưới 18 tuổi tại Mỹ một cổ phiếu SpaceX vào năm tới, với tổng giá trị ước gần 10,5 tỷ USD; cách triển khai chưa được công bố.

Minh Quân - Hà Anh
#Elon Musk #SpaceX #Cổ phiếu #Trẻ em Mỹ #Quà tặng

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