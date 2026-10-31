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[SPOTLIGHT] Điện mặt trời mái nhà giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

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[SPOTLIGHT] Điện mặt trời mái nhà giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Từ FLC Sầm Sơn đến các nhà máy LGG, Samsung, doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà để giảm hóa đơn tiền điện, phát thải và áp lực cho lưới điện.

Minh Quân - Hà Anh
#Điện mặt trời mái nhà #FLC Sầm Sơn #LGG #Samsung #Doanh nghiệp xanh

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